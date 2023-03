Nezdolná Sáblíková má další světovou medaili. S tím jsem nepočítala, řekla

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala bronzovou medaili v závodu na 3000 metrů na mistrovství světa v Heerenveenu. Vyhrála favorizovaná Ragne Wiklundová z Norska, druhá skončila domácí Irene Schoutenová.

Pětatřicetiletá česká reprezentantka tak získala na této trati již dvanáctou medaili, po šesti zlatých a pěti stříbrných skončila poprvé v kariéře třetí.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka si zajela v hale Thialf nejlepší čas sezony 3:58,35. Za nejrychlejší Wiklundovou, která v sezoně ovládla hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích, zaostala o 1,49 sekundy. Loňská olympijská šampionka z Pekingu Schoutenová byla oproti Sáblíkové rychlejší o necelou sekundu.

"Ještě nenacházím slova, ještě mi to nedošlo," řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu krátce po medailovém ceremoniálu, na němž převzala 31. medaili ze světových šampionátů v kariéře. "To jsem ani nevěděla. Samozřejmě jsem ráda, že neodjíždím s prázdnou. Abych řekla pravdu, tak jsem s tím nepočítala. Jela jsem si sem užít atmosféru a užívala jsem si ji," podotkla trojnásobná olympijská vítězka.

Rodačka z Nového Města na Moravě se v mekce tohoto sportu představila v předposlední rozjížďce, ve které již znala časy svým hlavních konkurentek. Schoultenová poté, co vynechala závěr SP, startovala již v páté dvojici a zajela výborný čas 3:57,40.

V osmé rozjížďce se představila Wiklundová a nizozemskou hvězdu překonala. Navíc se za norskou favoritkou k výbornému času "vyvezla" Kanaďanka Valerie Maltaisová, jež se také dostala pod hranici čtyř minut. Sáblíková ale následně potvrdila dobrou formu z Tomaszówa Mazowieckého, kde v únoru vyvrcholil seriál SP. Navázala na dvě medailové umístění z Polska a rozšířila svou bohatou sbírku medailí.

"Čekala jsem až do konce, protože poslední dvě závodnice, které jely po mně, tak dokáží kola držet až do konce. Dvě kola před cílem to ještě nebylo jasné," poukázala Sáblíková na Kanaďanky Isabelle Weidemannovou a Ivanie Blondinovou, které startovaly ještě po ní. Ani jedna z nich ji ale nakonec neohrozila.

Sáblíková si hodně pochvalovala, že jela v rozjížďce s domácí Joy Beuneovou, která byla až do posledního kola před ní. "Nešlo ani tak o to, jaký čas na kolo jedu, ale neztratit s ní kontakt. Většinou jsem totiž poslední kola rychlejší. Plán byl držet se jí a když jsem jela kolo rychleji než ona, to byl ten motor, který mě hnal dopředu. Člověk cítí, že by druhého mohl porazit," uvedla Sáblíková.

Od trenéra Nováka navíc měla informaci, že jede na čas 3:58. "Takže jsem věděla, že když to zajedu, budu třetí. Věděla jsem, že Ireen (Schoultenová) a nezastavitelná Ragne (Wiklundová) jely, jak jely. Pak už jsem jen čekala na poslední rozjížďku," řekla.

Maximálně spokojený byl i kouč Petr Novák, který stojí po boku Sáblíkové po celou její kariéru. "Je to suprové. Martina znovu odjede z mistrovství světa s medailí a to máme ještě před sebou pětku," pousmál se Novák.

Závod na 5000 metrů čeká Sáblíkovou v neděli. "Když dnes Martina dojela a viděl jsem čas, tak jsem věřil, že poslední pár to nepřejede a moc jsem to Martině přál. Po sezoně, ve které si doslova vyžrala zranění a poslední týden i virózy. Je to tak, jak vždy říkám: za Martinou vystřelí pistole a jede," dodal Novák.