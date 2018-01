Ledeckou koulovali rodiče, ale trefovali se do soupeřek. Musíme to potrénovat, smála se vítězka

před 8 hodinami

Vypadalo to, jako by se domluvily, že nikomu z celého startovního pole nedají šanci a samy si to rozdají o zlato. Česká snowboardová šampionka Ester Ledecká se v paralelním obřím slalomu ve slovinské Rogle dvakrát utkala s o 22 let starší Rakušankou Claudií Rieglerovou a nakonec se vedle sebe postavily na start i ve finále. Češka pak slavila čtvrté vítězství ve Světovém poháru v této sezoně.

Čtvrtá výhra v řadě v paralelním obřím slalomu. Baví vás to ještě, nebo už je to rutina?

Samozřejmě, že mě to pořád baví. Myslím, že tam je spousta věcí a rezerv, které ještě můžu dohánět. Teď jsem hlavně ráda, že mi to takhle jezdilo. Musím poděkovat celému týmu, který zase fungoval fantasticky.

Zároveň je to pro vás třetí triumf v řadě tady v Rogle. Soustředila jste se na získání hattricku?

Věděla jsem o tom a mám radost, ale to mám z každého vítězství na jakémkoli kopci. Tady je to taková zvláštní sjezdovka, protože je hodně rovná a všichni tu jezdí vyrovnaně. Není tu pasáž, která by byla extrémně technicky složitá. Všechny holky díky tomu jezdí moc pěkně. I proto jsem ráda, že jsem vyhrála, protože finále tu bývají zajímavá.

Máte to tak, že se sem těšíte víc než jinam?

Na dnešní závod jsem se strašně těšila, až jsem se trochu bála, že se těším až moc. Nakonec jsem si to opravdu užila, jen škoda, že byl závod posunutý na později a na trati už nebylo tolik sluníčka.

V průběhu dne jste byla od kvalifikace naprosto suverénní, až finále vám dalo trochu víc zabrat a rozhodlo se teprve v posledních metrech. Stíhala jste periferně vnímat, jak Claudia Rieglerová jede?

Já vůbec nevím, jak ona jela, soustředila jsem se na sebe, abych se dostala co nejdříve do cíle. Možná to bylo dramatické, ale já si nevšimla, co ona tam dělá. (smích)

Stříbrné Rakušance je 44 let, je tedy přesně 22 let starší než vy. Jaké je měření sil s takto zkušenou harcovnicí?

Claudia je výborná závodnice, má spoustu zkušeností. Klobouk dolů před ní, celý den jezdila skvěle. Dnes jsme si dělaly legraci, že už spolu za ten den jedeme třetí jízdu, a ona se mnou prý jezdí ráda. I já si to užila.

Umíte si představit, že budete závodit taky tak dlouho?

Já budu jezdit tak do sedmdesáti. (smích) I závodit, u mě to nejde jen tak si jezdit, já budu asi závodit až do smrti. Tak doufám, že to bude opravdu hodně dlouho.

Při slavnostním vyhlášení vás rodiče začali koulovat. To je rodinná tradice?

Za mých mladých let, když jsem jezdila freestyle, tak se tohle na snowboardových závodech běžně dělalo. Teď už to tak moc není, moje maminka to dělá vždycky, bohužel teď, a nebylo to naschvál, se vždy trefila do Claudie a pokaždé do obličeje nebo za krk, takže si budeme muset dát trénink házení. Náš fyzioterapeut je házenkář, tak ten nás to naučí, abychom nezneuctívali ostatní závodnice. (smích)

Vaše kolegyně to ale braly s humorem ne?

Jeden z rodičů se nakonec trefil i do mě, ale většinou to šlo do ostatních holek, ale braly to v pohodě, naštěstí. Házel i táta, ale ani on se nemohl trefit. Chce to fakt trénink.

Zítra vás čeká v Rogle se soupeřkami odveta a další paralelní obří slalom. Jak se na něj budete připravovat?

Až se odtud dostaneme, mám domluvené nějaké fyzio jako vždycky. Uvidíme, jestli ještě uděláme nějaký lehčí trénink, podle toho, jak se budu cítit. Rozebereme jízdy z dneška a připravíme se co nejlíp na zítřek. A pak půjdu spát, před závody chodím brzo, někdy nejpozději v deset jsem v posteli.