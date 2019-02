Na setinu stejně. Shiffrinová s Vlhovou se v Mariboru podělily o vítězství

před 22 hodinami

Američanka Mikaela Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová se podělily na Světovém poháru lyžařek v Mariboru o vítězství v posledním obřím slalomu před mistrovstvím světa. Hlavní favoritka z Vailu dosáhla na dvanáctý triumf v sezoně a 55. v seriálu, Vlhová přidala osmé prvenství v kariéře a čtvrté v tomto ročníku. Další pohárový závod v obřím slalomu bude po šampionátu v Aare hostit 8. března Špindlerův Mlýn.

Obě třiadvacetileté rivalky svedly v deštivém Mariboru další ze soubojů této zimy. Shiffrinová po prvním kole vedla před Vlhovou o 48 setin, ale druhé kolo se výrazně lépe povedlo Slovence. "Když jsem viděla Petřinou jízdu, říkala jsem si, že to bude těžké," řekla Shiffrinová.

O náskok přišla, protože Vlhová zajela jasně nejrychlejší čas. "Na konci jsem udělala chybu a netušila, kolik času mě stála. Ale viděla jsem zelené číslo a pak zjistila, že jsme na tom úplně stejně," dodala Shiffrinová, olympijská vítězka v obřím slalomu z loňských her v Pchjongčchangu.

Během této zimy suverénně první žena hodnocení SP vyhrála obří slalom potřetí, Vlhová podruhé. Na stupně vítězů je tentokrát doprovodila Norka Ragnhild Mowinckelová, jež ztratila v součtu 93 setin.

Jediné Češce na startu Gabriele Capové se jízda vůbec nepovedla. Do cíle prvního kola dojela s mankem 7,70 sekundy a byla klasifikována na 58. místě ze 72 lyžařek, přičemž jedenáct jich závod nedokončilo.

V sobotu se v Mariboru pojede slalom. Světový šampionát v alpském lyžování bude hostit Aare od pondělka, kdy začnou tréninky.

SP v sjezdovém lyžování v Mariboru (Slovinsko):

Ženy - obří slalom:

1. Vlhová (SR) 2:31,31 (1:14,76+1:16,55) a Shiffrinová (USA) 2:31,31 (1:14,28+1:17,03), 3. Mowinckelová (Nor.) -0,93 (1:15,48+1:16,76), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,29 (1:15,89+1:16,71), 5. Hectorová -1,50 (1:15,37+1:17,44), 6. Hansdotterová (obě Švéd.) -1,66 (1:15,74+1:17,23), 7. Bassinová (It.) -1,71 (1:15,38+1:17,64), 8. Hrovatová (Slovin.) -2,39 (1:15,87+1:17,83), 9. Worleyová (Fr.) -2,40 (1:14,86+1:18,85), 10. Lysdahlová (Nor.) -2,62 (1:16,70+1:17,23), …v 1. kole 58. Capová (ČR) 1:21,98.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 8 závodů): 1. Shiffrinová 455 b., 2. Worleyová 374, 3. Vlhová 318, 4. Brignoneová (It.) 310, 5. Mowinckelová 259, 6. Rebensburgová (Něm.) 255.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1594, 2. Vlhová 998, 3. Holdenerová 687, 4. Schmidhoferová (Rak.) 617, 5. Mowinckelová 589, 6. Rebensburgová 509, …43. Ledecká 129, 104. Capová 12.