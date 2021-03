Na lyžích těsně pod vrcholem, na prkně superstar. Ledeckou ale čeká v Rogle dřina

Krásný kopec, ale lehká sjezdovka. Cesta za zlatem pro Ester Ledeckou nebude na snowboardovém mistrovství světa vůbec snadná. Ve slovinské Rogle bude sice patřit k těm největším hvězdám, ale na nenáročném svahu se budou výkonnostní rozdíly mezi soupeřkami mazat.

Ledecká v aktuální sezoně jela na snowboardu Světový pohár jen jednou a hned v prosinci v Cortině d'Ampezzo ovládla paralelní obří slalom. Od té doby se věnovala lyžím a na mistrovství světa právě v Cortině dojela dvakrát těsně čtvrtá.

"Už mi to chybí, snowboarďačka ve mně pláče. Je čas se vrátit na jedno prkno," vysvětlila Ledecká v Itálii, proč vyrazí na šampionát na prkně, přestože za uplynulé dvě sezony absolvovala ve Světovém poháru dohromady jen tři závody.

Do Rogly se navíc moc těší. "Je to krásný kopec. Vždycky to tam umí perfektně připravit," prohlásila česká obojživelnice.

Start obvykle výborně upravené tratě je v klidné části kopce kryté z levé strany hustým lesem, jak ale svah padá dolů, odhaluje se údolí, ve kterém v době mimo koronavirovou pandemii stojí tribuna s diváky, kteří jsou postupně s blížícím se cílem víc a víc slyšet a tlačí snowboardistky za lepším výkonem.

Trasa ale nikam nezatáčí, není kdovíjak členitá a závodnicím tak nedělá větší potíže.

"Je to zvláštní sjezdovka, protože je hodně rovná a všichni tu jezdí vyrovnaně. Není tu pasáž, která by byla extrémně technicky složitá. Všechny holky díky tomu jezdí moc pěkně," vysvětlovala Ledecká měsíc před triumfem na olympijských hrách v roce 2018, když právě v Rogle ovládla paralelní obří slalom ve Světovém poháru.

Zdaleka není sama, kdo si uvědomuje, že se budou výkonnostní rozdíly na slovinském šampionátu mazat.

"Dávám přednost obtížnějším sjezdovkám, na druhou stranu jsem ráda, že nemusíme v téhle době cestovat někam do Číny," uvedla pro tablatt.ch jedna z favoritek Švýcarka Julia Zoggová.

Pořadatelství totiž kvůli pandemii koronaviru převzalo Slovinsko právě po Číně, která si měla vyzkoušet pořádání velké snowboardové akce ještě před nadcházejícími olympijskými hrami.

Vydělala na tom i Ledecká, protože té se v Rogle hodně daří. Na svahu Jasa vyhrála Ledecká v roce 2014 první závod SP v kariéře a celkově na něm triumfovala v paralelním obřím slalomu pětkrát, naposledy před rokem.

Však s ní také odborníci počítají jako s hlavní superstar a adeptkou na zlato. "V Cortině na lyžařském mistrovství skončila dvakrát těsně pod stupni vítězů, na snowboardu se hodlá pomstít," napsal švýcarský web skiactu.ch.

Česká šampionka se na světovém šampionát na snowboardu představí po čtyřech letech, na tom minulém chyběla, protože kolidoval s lyžařským mistrovstvím. Sbírku dvou zlatých medailí na prkně tak může rozšířit už v pondělí, kdy se od 14 hodin jede finále paralelního obřího slalomu. v úterý ve stejný čas finále paralelního slalomu.