O třicátý šperk do pokladnice. Svět nespí, je to stále větší výzva, tvrdí Sáblíková

Měsíc v nizozemské bublině se chýlí ke konci. Zkrácená sezona rychlobruslařů ode dneška vyvrcholí světovým šampionátem na jednotlivých tratích. Martina Sáblíková bude usilovat o třicátou medaili z mistrovství světa, již tradičně se představí na třech a pěti kilometrech. A popere se s pořádnou konkurencí.

Hodně sytý čtvrtek zažívají čeští sportovní fanoušci. Vydatné menu jim servírují zimní královny posledních let.

Šampionát skeletonistek v Německu zahájila Anna Fernstädtová, v Itálii na třetí pokus konečně začalo MS ve sjezdovém lyžování, a sice s Ester Ledeckou na startu super-G. Před třetí hodinou zase ve Švédsku rozbalí boj o světovou medaili snowboardcrossařka Eva Samková.

A poté už vjede na scénu rovněž Martina Sáblíková, jelikož v Heerenveenu končí zvláštní zkrácená sezona rychlobruslařů. A tedy začíná MS na jednotlivých tratích.

Tříkilometrový závod žen s českou stálicí zahájí jeho program ve 14:50 a Sáblíková bude obhajovat zlatou medaili z loňského Salt Lake City i ze šampionátu v Inzellu před dvěma lety. Přesto pohledem na výsledky z aktuálního ročníku nebude hlavní favoritkou.

V polovině ledna byla na trojce v rámci evropského šampionátu ve víceboji čtvrtá v čase 4:02.31, načež v celkovém hodnocení získala bronzovou medaili.

Tři kilometry se jely v dalších týdnech v Heerenveenu ještě dvakrát jako závody Světového poháru. Sáblíková skončila znovu v obou případech čtvrtá v časech 3:59.215 a 4:00.591.

"Holky jsou brutálně rychlé. Je to hodně těžké a vyrovnané," vydechla tehdy trojnásobná olympijská šampionka. Třikrát ji na trojce porazily Nizozemky Antoinette de Jongová a Irene Schoutenová, dvakrát Ruska Natalija Voroninová a jednou také Joy Beuneová z Nizozemska.

Lepší čas zajela i mladá Norka Ragne Wiklundová závodící ve slabší skupině závodnic. Sama Sáblíková počítá do okruhu favoritek i dvojici Kanaďanek Isabelle Weidemannovou a Valerii Maltaisovou. To máme celkem osm žen na tři medaile. Konkurence pořádně zhoustla.

Není nemožné, že ani čas pod čtyři minuty nemusí stačit na medaili. "Pokud bude led stejně rychlý jako na minulých závodech, myslím, že medaile bude viset pod 3:59, což by pro mě znamenalo jet tady svůj nejlepší čas v životě," podotkla třiatřicetiletá závodnice.

Mezinárodní medaile sbírá rok co rok už čtrnáct let, ale kolem sebe vidí, že svět nespí. "Na jednu stranu je to velká výzva, na druhou stranu nevím, zda je to ještě v mých silách," pokrčila rameny.

Nicméně od Sáblíkové uslyšíte podobná slova snad před každou velkou akcí. Větším optimistou je její trenér Petr Novák, ten je přesvědčený o zisku cenného kovu minimálně na nedělní pětikilometrové trati.

Pětka se letos jela jen jednou v rámci ME ve víceboji a Sáblíková ve své nejlepší disciplíně zvítězila časem 6:53.22. Vloni v Salt Lake City po výhře na trojce zajela na nejdelší trati světový rekord, avšak vzápětí ji šokujícím výkonem překonala Voroninová.

Před dvěma lety v Inzellu získala zlatý double, na MS se umí pravidelně skvěle připravit po psychické i fyzické stránce. V Heerenveenu je celý měsíc v péči masérky Elišky Dřímalové a fyzioterapeuta Víta Živného, kteří s ní před dvěma týdny řešili problémy s třísly.

Sáblíkovou trápila bolest právě před dosud posledním představením na trojce, a přesto zaostala za medailovou příčkou jen o 43 setin sekundy.

Na heerenveenskou halu Thialf má z předchozích světových šampionátů výlučně zlaté vzpomínky. V roce 2010 zde ovládla víceboj, v letech 2012 a 2015 nenašla přemožitelku na trojce ani pětce na MS jednotlivých tratí.

Pokud se rodačka z Nového Města na Moravě alespoň v jednom závodě vklíní na stupně vítězů, zaokrouhlí počet medailí z MS na třicet. Teď má ohromující 21 zlatých, sedm stříbrných a jednu bronzovou medaili. A k tomu krásnou sbírku z olympiády (3-2-1) a z ME ve víceboji (5-3-4).

Sáblíková bude závodit ve čtvrtek a v neděli, její reprezentační parťačka Nikola Zdráhalová by se měla představit na čtvrteční trojce, sobotním kilometru a také v neděli na trati o délce 1,5 kilometru.