Vlhová otevřeně promluvila v biografii: po "faulu" od kouče se psychicky zhroutila

Buď vyhořím, zničí mi tělo, nebo mi znechutí lyžování. Tak mluví lyžařská hvězda Petra Vlhová o poslední fázi spolupráce se slavným trenérem Liviem Magonim. Nejpopulárnější slovenská sportovkyně současnosti odkryla své pocity v biografii s názvem Petra, která vyjde v polovině listopadu.

Pasáže z chystané knihy zveřejnil slovenský portál sme.sk. A místy je to hodně mrazivé čtení. Zejména když mistryně světa z roku 2019 hovoří o spolupráci s italským koučem, který stál za jejím vzestupem a úspěchy a s nímž se letos na jaře rozešla.

"První tři roky s Liviem Magonim byly úžasné. Ukázal mi nový svět. Ukázal mi, jak fungují ti nejlepší. Postupně se to však začalo kazit a poslední sezona byla masakr," líčí Vlhová.

Přitom právě v minulém ročníku dosáhla šestadvacetiletá hvězda největšího úspěchu kariéry - ovládla celkové hodnocení Světového poháru. Ani to ji však neodradilo od toho, aby s Magonim ukončila po triumfu spolupráci.

"Kdybych s ním pokračovala dál, vydržím ještě maximálně dva roky a skončím. Buď vyhořím, zničí mi tělo, nebo mi znechutí lyžování," nebere si rodačka z Liptovského Mikuláše servítky.

Hlavně psychicky už Vlhová nebyla schopná snášet nároky italského odborníka. "Livio mě bral jako stroj. Ne jako ženu, která má také city, která má svoje dny a která někdy nezvládá. Nikdy nebyl spokojený," vypráví vítězka dvaceti závodů Světového poháru v knize. "Ubližoval mně i lidem v týmu. Bylo to až chorobné," doplňuje.

Když se s Magonim pokoušela promluvit, všechno se jen zhoršilo. "Když jsem se mu svěřila, vrátilo se mi to jako bumerang," přiznává Vlhová. "Nikdy jsem s ním neměla bližší vztah. Odmítal to. Pro Livia jsem nikdy nebyla dost dobrá," postěžovala si.

Poslední kapkou pro Vlhovou bylo interview, které Magoni poskytl italským novinám. "Měla jsem tiskovku na Bratislavském hradě, po ní jsem přespala u přítele v Trenčíně. Ráno jsem si četla na mobilu zprávy a najednou jsem uviděla titulek: Petra se už nezlepší, nemá to v DNA," vzpomíná Vlhová na nemilé překvapení.

"Klikla jsem na článek. Nejdřív jsem nechápala, co to znamená. Otevřela jsem ho v originále. Byl v italštině. Rozhovor s Liviem Magonim pro deník Corriere della Sera. Nechala jsem si ho přeložit a celý si ho přečetla. Psychicky jsem se zhroutila," prozradila slovenská lyžařka, mistryně světa v obřím slalomu z roku 2019. "Asi tři hodiny jsem řvala, nedokázala jsem to zastavit," přiznala.

V tu chvíli věděla, že po pěti letech další společná cesta není možná. "Zavolala jsem bráchovi, že s Liviem končím. Do telefonu jsem pořádně nadávala. V té chvíli jsem ho nenáviděla, zkazil mi všechnu radost z velkého glóbusu," dodala Vlhová.

Jejím novým koučem se stal Švýcar Mauro Pini, s nímž se prozatím dohodla na jeden rok a jejich cílem bude úspěch na olympijských hrách v Pekingu 2022. Pětapadesátiletý odborník už připravoval celou řadu lyžařských es.

Spolupracoval se švýcarskou sjezdařkou Larou Gutovou-Behramiovou, s níž Vlhová bojovala v uplynulém ročníku o celkový triumf, bývalou vítězkou SP a olympijskou šampionku ve sjezdu a obřím slalomu Tinou Mazeovou ze Slovinska. Dříve byl také šéftrenérem veleúspěšných švýcarských sjezdařů Didiera Cuche a spol. a pak i ženské reprezentace.

Bez práce ovšem dlouho nezůstal ani Magoni, jenž bude v nové sezoně pomáhat ženské reprezentaci slovinských sjezdařek.