Harrachov stáhl kandidaturu na MS v letech. Přesto doufá, že o šampionát nepřijde

Není mnoho tradičních sportů, ve kterých má Česko pravidelně zajištěné mistrovství světa. Šampionát v letech na lyžích, který má hostit v roce 2024 krkonošský Harrachov, je ale ve vážném ohrožení. Svaz lyžařů ČR (SLČR) na konci října po dlouhém váhání svoji kandidaturu stáhl, a i když na pořadatelství mistrovství stále myslí, může se stát, že o něj definitivně přijde.

"Přes veškerou snahu se doposud nepodařilo vyřešit složité majetkoprávní vztahy v harrachovském areálu. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni Mezinárodní lyžařské federaci FIS oficiální cestou oznámit odstoupení od kandidatury," potvrdil Aktuálně.cz nepříjemnou zprávu Tomáš Haisl, mluvčí lyžařského svazu.

Harrachovský areál je v současnosti v dezolátním stavu. Na velkých můstcích, tedy mamutím můstku a můstku s kritickým bodem K120, se už roky neskáče a nákladná rekonstrukce by přišla minimálně na stamiliony korun, hovoří se dokonce o půlmiliardě.

Zprovoznění "mamuta" je pochopitelně nutnou podmínkou pořadatelství šampionátu.

Problém přitom není, jak bývá obvyklé, v zajištění financí. Stát ústy premiéra Andreje Babiše (ANO) plánovanou rekonstrukci už před dvěma lety podpořil, ale výslovně prohlásil, že je nejprve třeba urovnat majetkoprávní vztahy v areálu skokanských můstků. Což se zatím i přes úsilí Svazu lyžařů nestalo.

"Pokud to bude vyřešené, je stát připraven peníze uvolnit a jít do generální rekonstrukce," uvedl již dříve pro Aktuálně.cz nový šéf SLČR Lukáš Heřmanský.

V momentě, kdy by měl Harrachov rekonstrukci naplánovanou a majetkoprávní vztahy vyjasněné, může se navíc do hry o pořadatelství MS 2024 zase vrátit. Nové výběrové řízení proběhne na jaře příštího roku, ale Svaz se ho hodlá účastnit jen v případě, že o rekonstrukci už bude tou dobou jasno.

Výhodou je, že na své straně má Harrachov mezinárodní lyžařskou federaci. Na světě se nachází pouze pět mamutích můstků, kde se mistrovství může konat, a tak si FIS v čele s ředitelem závodů Walterem Hoferem nemůže dovolit o další přijít.

I proto byl šampionát Harrachovu na jaře přisouzen bez ohledu na to, že nebyl tou dobou na závody připraven a můstek nutně potřebuje rekonstrukci. Ze stejného důvodu byl až do konce října prodloužen termín zaplacení registračního poplatku, který nakonec Češi neuhradili a kandidaturu stáhli.

I v případě příznivého vývoje ale bude mít Harrachov maximálně napjatý harmonogram, aby rekonstrukci stihl do šampionátu zrealizovat. "Myslím si, že by se to mohlo příští rok soutěžit, a kdyby se začalo v roce 2021 stavět, tak by se to stihnout dalo. Pokud se to bude protahovat o rok dva, tak ne. Ta rekonstrukce by měla trvat dva, maximálně tři roky," říká Heřmanský.

Střední můstky za symbolickou cenu

V Harrachově ale neřeší pouze areál velkých můstků a šampionát v roce 2024. Hraje se také o letošní zimu, kdy by místní rádi zprovoznili alespoň areál středních můstků, zejména ten s kritickým bodem K70.

Tyto můstky jsou nejdůležitější pro skokanský dorost, nikde jinde v Česku podobné podmínky nejsou k dispozici, tedy nepočítáme-li areály v Lomnici nad Popelkou a Desné, kde se ovšem dá skákat jen za klimaticky příznivých zim, kterých s postupujícím oteplováním planety ubývá.

I proto byla ve prospěch středních harrachovských můstků už na jaře zřízena místním Bucharovým spolkem sbírka, do které se zapojily české hvězdy skoku i legendární polský skokan Adam Malysz. Za půl roku se v ní vybralo už přes 460 000 korun.

Podle plánů SLČR by právě Bucharův spolek měl převzít areál středních můstků do nájmu a nasbírané finance využít na jeho zprovoznění. "Jsme připraveni podpořit snahu o pronájem areálu malých můstků za symbolickou cenu Bucharově klubu za předpokladu, že budou splněna veškerá opatření k zajištění bezpečnosti," dodal generální sekretář SLČR Jakub Čeřovský.

"Zatím je to ještě v jednání, ale máme naději, že to dobře dopadne," prohlásil Stanislav Slavík, jeden ze zakladatelů sbírky na obnovu skokanského areálu.

Liberec se těší na dotaci

Dobré zprávy pro skokany přišly minulý týden z Liberce, který v roce 2009 hostil mistrovství světa v klasickém lyžování. I přes jisté váhání nakonec místní zastupitelstvo rozhodlo, že požádá o dotaci na rekonstrukci tamějších můstků.

Díky ní by mělo do areálu přitéci 30 milionů korun, z nichž polovinu poskytne stát a druhou polovinu kraj s městem. Areál, který má pronajatý firma TMR, díky této investici získá větrné clony a také chlazené nájezdové stopy pro můstky s kritickými body 90 a 120 metrů.

Obě úpravy jsou přitom nutnou podmínkou pro pořádání mezinárodních soutěží. Tou první by měl být v zimě 2020 Evropský pohár, o rok později by se pak mohla v Liberci představit světová elita.

"Právě k zajištění těchto náležitostí, které jsou nezbytné pro pořádání významných sportovních akcí, je dotace určena. Bylo by velmi nešťastné a smutné nevyužít potenciálu aktuálně jediného velkého můstku na území České republiky, který má potenciál k pořádání závodů typu Světového poháru," říká Heřmanský.

"Rozhodně tedy nejde pouze o jeden závod Světového poháru, ale o celou řadu akcí před ním i po něm. Máme podporu ze strany FIS, dlouhodobě s námi počítá jako s hostitelskou zemí závodů různých kategorií," dodává Čeřovský.

Někdejší skokanské eso Jakub Janda, který nyní působí ve vedení skokanského úseku, letos prohlásil, že český skok se nachází ve stavu klinické smrti. Zda se z něj probudí, ukážou následující měsíce.