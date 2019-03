Mistr světa slaví první pohárový triumf. Eisenbichler vyhrál na mamutu v Planici

Aktualizováno před 44 minutami

Předposlední individuální závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích vyhrál na mamutím můstku v Planici Markus Eisenbichler. Sedmadvacetiletý Němec se tak měsíc po zisku titulu mistra světa na velkém můstku dočkal prvního pohárového triumfu v kariéře.

Trojnásobný světový šampion ze Seefeldu Eisenbichler dnes porazil o 6,9 bodu suveréna sezony Rjojua Kobajašiho z Japonska. Již jistý vítěz Světového poháru po prvním kole vedl a útočil na třináctou výhru v ročníku, ale po pozdním odrazu skočil jen 220 metrů, o 13 metrů méně než Eisenbichler. Němec se díky výhře ujal vedení v hodnocení leteckého SP.

Na třetím místě skončil Polák Piotr Žyla, jenž na vítěze ztratil 8,7 bodu.

Eisenbichler se dočkal premiérového vítězství na závěr sezony, v níž skončil za Kobajašim pětkrát druhý. "Mám z toho strašnou radost. Prostě jsem si jen říkal, pořádně si ten let užij. Po Kobajašiho dopadu jsem raději hned neslavil, chtěl jsem to mít černé na bílém," uvedl Eisenbichler, jenž se ve věku 27 let a pět měsíců stal nejstarším německým premiérovým vítězem v historii.

Čeští skokani, kteří do Planice přijeli bez své jedničky Romana Koudelky, se do závodu nekvalifikovali. Se sezonou se tak rozloučí v sobotní soutěži družstev. Nedělní finále SP pro nejlepších 30 skokanů zimy bude znovu bez nich.

SP v letech na lyžích v Planici (Slovinsko):

1. Eisenbichler (Něm.) 445,0 (238,5+233 m), 2. R. Kobajaši (Jap) 438,1 (242+220), 3. Žyla (Pol.) 437,3 (242+234), 4. Zajc 422,5 (240+228,5), 5. D. Prevc (oba Slovin.) 415,2 (233,5+224), 6. Ammann (Švýc.) 411,6 (234,5+238), 7. Kubacki (Pol.) 405,5 (222+230), 8. Forfang (Nor.) 405,4 (230+221,5), 9. Geiger (Něm.) 404,7 (227+226), 10. P. Prevc (Slovin.) 401,5 (225,5+226,5).

Průběžné pořadí SP (po 27 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1985, 2. Kraft (Rak.) 1335, 3. Stoch (Pol.) 1264, 4. Žyla 1081, 5. Johansson (Nor.) 959, 6. Kubacki 948, …13. Koudelka 523, 42. Polášek 54, 54. Hlava 17, 61. Kožíšek 9, 71. Vančura (všichni ČR) 3.