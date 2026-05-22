Mínus 24 milionů. Lyžařský Světový pohár ve Špindlerově Mlýně skončil finančním debaklem

Lednový Světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun, uvedly SeznamZprávy.
O deficitu akce, která do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku včetně americké hvězdy Mikaely Shiffrinové, podle serveru na začátku dubna informoval širší vedení Svazu lyžařů ČR jeho prezident David Trávníček.
Ten nyní prostřednictvím mluvčího vzkázal, že konkrétní příčiny finanční ztráty svaz stále prošetřuje.
Šéf svazu Trávníček 1. dubna dalším členům vedení svazu promítl prezentaci, podle níž rozpočet akce počítal s náklady 110 milionů korun, ale utratilo se o 15 milionů více.
Ztrátu ještě prohloubil devítimilionový výpadek příjmů ze vstupného oproti předpokladům. Jaké výdaje za překročením rozpočtu stojí, není jasné. "Konkrétní příčiny jsou stále ještě předmětem interního vyhodnocování akce," uvedl Trávníček.
Zatím se rovněž neví, z čeho svaz ztrátu zaplatí.
"O řešení nastalé situace bude jednat Rada SLČR, která proběhne příští týden, a následně na začátku června také Konference SLČR jakožto nejvyšší svazový orgán, jenž schvaluje mimo jiné rozpočet na nadcházející období," doplnil Trávníček ve vyjádření pro ČTK.
Další členové nejužšího vedení svazu se pro SeznamZprávy nechtěli k situaci vyjadřovat. Trávníček poukázal na to, že za veškerou organizaci Světového poháru byl odpovědný předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.
"Odpovědnosti za všechny složky organizace akce včetně vyrovnaného rozpočtu byly jasně stanoveny hned na počátku příprav, což jednoznačně dokládají pracovní smlouvy. Na vlastní žádost tuto odpovědnost nesl a nadále nese předseda organizačního výboru Světového poháru ve Špindlerově Mlýně Ladislav Forejtek," napsal.
Forejtek serveru SeznamZprávy vzkázal, že bude mít čas na vyjádření až v pondělí.
Situaci bude pravděpodobně řešit nový prezident svazu, protože Trávníček 6. června po čtyřech letech ve funkci skončí. Na začátku dubna oznámil, že se tak rozhodl z osobních důvodů.
Během svého působení na svazu byl zakladatel společnosti Sport Invest jedním z obžalovaných v úplatkářské kauze kolem státní agentury CzechTourism.
Kauza neměla spojitost s lyžováním, Trávníček vinu odmítal a ve funkci zůstal po té, co mu členové svazu před dvěma lety vyjádřili důvěru. SeznamZprávy uvedly, že byl v tomto případu v dubnu nepravomocně odsouzen. Dostal pokutu 225 tisíc korun.
Hospodaření Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně se řešilo také po předchozím ročníku v roce 2023, kdy ho prověřovala policie.
Žádné pochybení ale nezjistila a podobně dopadly i nezávislá forenzní prověrka auditorské společnosti a kontrola Národní sportovní agentury.
Češi přes problémy s Itálií vedou tabulku. Projděte si program, výsledky a čísla z MS
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde hraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si program a výsledky šampionátu, soupisku Čechů a další čísla.
Jdete poprvé na paddleboard? Poradíme vše důležité
Zahoďte obavy. Paddleboarding zvládne opravdu každý - od malých dětí po babičky. S naším průvodcem navíc první vyplutí zvládnete naprosto bez stresu. Chce to drobnou přípravu a hurá na vodu.
ŽIVĚ Ruská vojska plně okupují Pokrovsk a Myrnohrad, zní z Ukrajiny
Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek podle agentury Unian Roman Pohorilyj, spoluzakladatel a analytik projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu.
Everest má další historický zápis. Brit Cool vystoupal na vrchol podvacáté
Brit Kenton Cool v pátek vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest, když nejvyšší horu světa zdolal již podvacáté.
GIBS při razii zajistila litry tekuté extáze, obviněn je i policista
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.