Suezský průplav v Egyptě zablokovala v úterý obří nákladní loď, která najela na mělčinu. Na místo bylo vysláno sedm vlečných člunů, které se mají pokusit plavidlo o délce 400 metrů a šířce 59 metrů vyprostit. Podle zpravodajského serveru BBC News ale existují obavy, že by loď mohla v průplavu zůstat několik dní.

Kontejnerová loď Ever Given, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam. V úterý ráno kolem 6:40 uvázla severně od Suezského průplavu a brání v proplouvání jednou z nejrušnějších vodních cest na světě. Podle některých informací byl příčinou nehody silný poryv větru, podle jiných technická závada.

Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře a loni jím proplulo téměř 19 000 lodí, tedy v průměru 51,5 plavidla za den.