Malojský had opět úřadoval, zkrácený sjezd na MS ovládl Beat Feuz

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Stříbro získal vítěz středečního superobřího slalomu Erik Guay z Kanady, bronz má Rakušan Max Franz.

Svatý Mořic - Mistrem světa ve sjezdu se na zkrácené trati ve švýcarském Svatém Mořici stal den po svých 30. narozeninách domácí lyžař Beat Feuz. Stříbro získal vítěz středečního superobřího slalomu Erik Guay z Kanady, bronz má Rakušan Max Franz.

Feuz vybojoval první mistrovský titul v kariéře a navázal na bronz ze sjezdu na předchozím šampionátu v Beaver Creeku. V cílovém prostoru mu gratuloval i jeho slavný krajan a nejúspěšnější tenista historie Roger Federer, jenž poprvé v životě navštívil lyžařský závod.

Pětatřicetiletý Guay, jenž má ve sbírce zlato ve sjezdu z MS 2011, dnes na vítěze ztratil 12 setin sekundy. Franz za Feuzem zaostal o 37 setin a o dvě setiny odsunul na čtvrté místo obhájce titulu Patricka Künga ze Švýcarska a norského spolufavorita Kjetila Jansruda, kteří měli stejný čas.

Čeští lyžaři dopadli ještě hůř než v super-G, kde byl nejlepší Hudec na 32. místě. Dnes bývalý kanadský reprezentant obsadil 39. pozici s odstupem 3,18 za Feuzem. Ondřej Berndt skončil třiačtyřicátý, Jan Zabystřan byl hned za ním a Filip Forejtek sedmačtyřicátý.

Závod v královské disciplíně se měl jet už v sobotu, ale kvůli mlze byl odložen. Úřadoval totiž typický místní meteorologický jev, přezdívaný Malojaschlange (Malojský had). Vyvolává ho působení větru vznikajícího vysokými rozdíly mezi vlhkostí a teplotou v noci a ve dne.

Ani dnes neabsolvovali lyžaři celou trať, vinou špatné viditelnosti přišli o prudkou úvodní pasáž zvanou "Volný pád" a startovali z nižší polohy určené pro sjezd do kombinace. Feuzova největší dosažená rychlost 119 km/h sice byla nižší než u soupeřů, dokázal si však udržet rychlost v technické pasáži zhruba v polovině trati.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Sjezd mužii: 1. Feuz (Švýc.) 1:38,91, 2. Guay (Kan.) -0,12, 3. Franz (Rak.) -0,37, 4. Jansrud (Nor.) a Küng (Švýc.) oba -0,39, 6. Kilde (Nor.) -0,49, 7. Kline (Slovin.) -0,52, 8. Sander (Něm.) -0,56, 9. Fill (It.) -0,65, 10. Roger (Fr.) -0,82, ...39. Hudec -3,18, 43. Berndt -4,18, 44. Zabystřan -4,36, 47. Forejtek (všichni ČR) -6,06.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články