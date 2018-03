Majitel glóbu Watabe získal v Schonachu zlatý double, Portyk skončil na 25. místě

před 59 minutami

Český sdruženář klesl v celkovém pořadí Světového poháru o jednu příčku. Letos posbíral 196 bodů.

Schonach - Japonský sdruženář Akito Watabe vyhrál v Schonachu i poslední závod sezony, v níž poprvé získal Světový pohár. Před týdnem se radoval z předčasného zisku křišťálového glóbu, dnes přidal zlatý double při finále seriálu. Tomáš Portyk se rozloučil se zimou na 25. místě.

Devětadvacetiletý Watabe vybíhal devět sekund za nejlepším skokanem finálového dne Jarlem Magnusem Riiberem z Norska, který na můstku předvedl 107 a 101,5 metru. Zbytek pole měl za vedoucí dvojicí výraznější odstup. Král sezony doběhl do cíle před Riiberem o pět vteřin a oslavil osmý triumf v olympijské sezoně, třetí byl domácí Fabian Riessle s odstupem 48 sekund.

Portyk byl po skoku osmnáctý za výkony 96 a 92,5 metru, jeho odstup na startu činil 2:20 minuty a na patnáctikilometrové trati nabral další minutu. V konečném pořadí SP nejlepší český sdruženář klesl o jednu příčku na sedmadvacáté místo.

Portyk v sezoně posbíral 196 bodů, přičemž o úvod zimy přišel kvůli viróze. V polovině prosince pak v Ramsau juniorský mistr světa z roku 2016 vybojoval osmé místo a před olympijskými hrami si osobní maximum vylepšil čtvrtou příčkou. Medaile mu těsně unikla v Hakubě.

Závěrečný závod SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo):

1. A. Watabe (Jap.) 34:48,1, 2. Riiber (Nor.) -5,1, 3. Riessle (Něm.) -48,1, 4. Graabak (Nor.) -1:19,4, 5. Greiderer (Rak.) -1:20,6, 6. Schmid (Nor.) -1:23,4, 7. Hirvonen -1:24,2, 8. Herola (oba Fin.) -1:26,1, 9. Denifl -1:32,0, 10. Gruber (oba Rak.) -1:33,7, …25. Portyk (ČR) -3:33,8.

Konečné pořadí SP (po 23 závodech): 1. A. Watabe 1495, 2. Schmid 1133, 3. Riessle 1087, 4. Rydzek (Něm.) 849, 5. Graabak 830, 6. Hirvonen 755, …27. Portyk 196, 53. Dvořák (ČR) 18.