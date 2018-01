Lyžařský sprint v Seefeldu měl dvě vítězky, Nováková bodovala. Mezi muži uspěl Klaebo

před 1 hodinou

Petra Nováková vybojovala ve sprintu volnou technikou v rakouském Seefeldu bodované 24. místo. O prvenství se podělily Američanka Sophie Caldwellová se Švýcarkou Laurien van der Graaffovou.

Seefeld (Rakousko) - Petra Nováková obsadila na Světovém poháru v běhu na lyžích v Seefeldu bodované 24. místo ve sprintu volnou technikou. Jako jediná prošla z kvalifikace, další čeští reprezentanti se do postupující třicítky nedostali. Mužský závod jasně vyhrál norský lídr SP Johannes Hösflot Klaebo, zato ženské finále nerozhodla ani cílová kamera a o prvenství se podělily Američanka Sophie Caldwellová se Švýcarkou Laurien van der Graaffovou.

Nováková se probojovala z kvalifikace 27. časem, ale čtvrtfinále pak pro ni bylo konečnou. Ve své rozjížďce dojela nejlepší současná česká běžkyně předposlední s šestisekundovým odstupem na postupové pozice. Do sprinterského semifinále se Nováková dokázala v SP dostat jen předloni v Kanadě, kde byla jedenáctá.

Van der Graaffová na konci prosince triumfovala ve sprintu na domácím sněhu v Lenzerheide, kde se jela úvodní etapa Tour de Ski. Ve finále v Seefeldu dosáhla na setinu stejného času jako Caldwellová a pořadatelé museli netradičně vyhlásit dvě vítězky. Nejrychlejší žena kvalifikace Maiken Capersen Fallaová z Norska, olympijská vítězka v této disciplíně ze Soči, dojela s nevelkou ztrátou třetí.

Klaebo vyhrál sprint v této sezoně už popáté. Kvalifikaci ovládl bezmála o pět vteřin a ve finále opět prokázal suverenitu nezadržitelným zrychlením v cílové rovince. Druhého Francouze Lucase Chanavata porazil o půl sekundy.

Kateřina Beroušková byla v kvalifikaci sedmačtyřicátá, Aleš Razým skončil na 59. a Jan Bartoň na 89. místě.

SP v běhu na lyžích v Seefeldu (Rakousko) - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:02,66, 2. Chanavat (Fr.) -0,48, 3. Halfvarsson (Švéd.) -0,97, 4. Pellegrino (It.) -1,06, 5. Retivych (Rus.) -1,17, 6. Iversen (Nor.) -5,57, …v kvalifikaci 59. Razým, 89. Bartoň (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Klaebo 1112, 2. Sundby (Nor.) 875, 3. D. Cologna (Švýc.) 833, 4. Harvey (Kan.) 812, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Poltoranin (Kaz.) 656, …43. Jakš 100, 134. M. Novák 2, 137. Knop (všichni ČR) 1.

Ženy: 1. Caldwellová (USA) a Van der Graaffová (Švýc.) obě 2:18,65, 3. Fallaová -0,21, 4. Harsemová (obě Nor.) -1,34, 5. Sömskarová (Švéd.) -1,83, 6. Bjornsenová (USA) -2,26, …24. Nováková, v kvalifikaci 47. Beroušková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Wengová 1254, 2. Östbergová (obě Nor.) 1087, 3. Digginsová (USA) 852, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 837, 5. Kallaová (Švéd.) 690, 6. Stadloberová (Rak.) 687, …26. Nováková 192, 85. Beroušková 13.