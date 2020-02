Paráda, jásal běžec na lyžích Novák po životním výsledku ve Světovém poháru

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil ve sprinterském závodu Světového poháru ve Falunu 13. místo, které je pro něj nejlepším výsledkem v kariéře.

Do vyřazovacích jízd se dostal jako jediný z českých reprezentantů, Luděk Šeller ani Petra Hynčicová se v kvalifikaci mezi postupující třicítku nevešli. Zvítězili Nor Paal Golberg a domácí Švédka Linn Svahnová.

Falunský sprint na 1400 metrů klasickou technikou musel vynechat norský obhájce Světového poháru Johannes Hösflot Klaebo, který si na boxerském automatu zlomil prst na ruce. Absence nejlepšího sprintera poslední doby využil Golberg, jenž se v SP radoval z prvenství po více než třech letech.

Golberg ve finiši porazil krajana Erika Valnese, třetí dojel ruský lídr SP Alexandr Bolšunov. Svahnová předčila Rusku Natalju Něprjajevovou o osm setin a v sezoně triumfovala potřetí.

Novákovým maximem v tomto ročníku SP dosud bylo prosincové 18. místo z volné patnáctky v Davosu, kde o den dříve dokázal bodovat i ve sprintu. Nejlépe v životě dopadl loni v březnu právě ve Falunu, kde byl taktéž na patnáctikilometrové trati čtrnáctý.

"Byla to opravdu zábava a vše podtrhla vysoká návštěvnost. Je to můj nejlepší výsledek ve Světovém poháru, takže paráda," radoval se na webu svazu Novák. Nejlepší český běžec bodoval pošesté v sezoně.

Z kvalifikace postoupil sedmnáctým časem. "Dobře jsem si rozložil tempo a měl jsem skvělé lyže na stoupání i na sjezd," řekl. Ve čtvrtfinálové rozjížďce dojel po srdnatém boji na čtvrtém místě za vyhlášenými sprintery Federicem Pellegrinem, Callem Halfvarssonem a Eirikem Brandsdalem, jenž byl posléze diskvalifikován.

Dosažený čas Novákovi na postup mezi nejlepší dvanáctku nestačil, ve výsledkové listině se nicméně z vyřazených závodníků zařadil nejvýš. "Výbornou práci odvedl servis i co se týče lyží pro čtvrtfinále. U rozjížděk stále vnímám nějaké věci na zlepšení, i tak ale u sebe vidím posun. Do toho mi přálo i trochu štěstí," řekl třiadvacetiletý Novák.

Šeller skončil v kvalifikaci na 46. místě, Hynčicová byla o tři pozice výš.

SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko) - sprint klasickou technikou:

Muži:

1. Golberg 2:51,83, 2. Valnes (oba Nor.) -0,52, 3. Bolšunov (Rus.) -0,92, 4. Pellegrino (It.) -2,40, 5. Taugböl (Nor.) -9,74, 6. Peterson (Švéd.) -49,48, …13. Novák, v kvalifikaci 46. Šeller (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1517 b., 2. Klaebo (Nor.) 1222, 3. Usťugov (Rus.) 864, 4. Niskanen (Fin.) 811, 5. Röthe (Nor.) 784, 6. Golberg 682, …60. Novák 54, 91. Pechoušek 21, 121. Černý 5, 124. Knop 5, 126. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy:

1. Svahnová (Švéd.) 3:23,54, 2. Něprjajevová (Rus.) -0,08, 3. Sundlingová (Švéd.) -0,10, 4. Lampičová (Slovin.) -0,93, 5. Fallaová -3,70, 6. Jacobsenová (obě Nor.) -7,00, …v kvalifikaci 44. Hynčicová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 1575, 2. Něprjajevová 1167, 3. H. Wengová (Nor.) 1052, 4. Digginsová (USA) 800, 5. Jacobsenová 789, 6. Östbergová (Nor.) 680, …26. Razýmová 234, 38. Janatová 109, 47. Nováková 67, 77. Beranová (všechny ČR) 15.

Leyhe poprvé vyhrál závod SP

Německý skokan na lyžích Stephan Leyhe vyhrál před domácím publikem ve Willingenu poprvé v kariéře závod Světového poháru. Roman Koudelka, jenž jako jediný z českého tria postoupil do druhého kola, bodoval na 28. místě.

Osmadvacetiletý Leyhe figuroval po úvodním kole na druhém místě, ve finále ale předvedl nejdelší pokus dne 144,5 metru a mohl slavit vítězství. V polovině závodu vedoucí Polák Kamil Stoch těsný náskok neudržel a klesl na třetí místo za Nora Mariuse Lindvika. Lídr SP Stefan Kraft z Rakouska zůstal čtvrtý, i tak si ale upevnil vedení v celkovém hodnocení.

Koudelka skočil v prvním kole 126,5 metru a figuroval na 26. místě. Ve druhém, v němž se létalo dál, přidal 133 metrů a pozici neudržel.

Viktor Polášek předvedl úvodním pokusem stejně dlouhý pokus jako Koudelka, větší bodový odpočet za vítr ho ale odsunul mimo finálovou třicítku. Ve vyrovnaném pořadí ho na 32. místě od postupu dělilo devět desetin bodu. Vojtěch Štursa skočil 116 metrů a skončil třiačtyřicátý.

Závod SP ve skocích na lyžích ve Willingenu (Německo):

1. Leyhe (Něm.) 266,4 b. (139,5+144,5 m), 2. Lindvik (Nor.) 262,4 (140+143), 3. Stoch (Pol.) 254,6 (139,5+137,5), 4. Kraft (Rak.) 253,5 (135,5+141), 5. Geiger (Něm.) 252,0 (138,5+138), 6. Forfang (Nor.) 246,0 (138+137), 7. Schlierenzauer (Rak.) 241,7 (135+134,5), 8. P. Prevc (Slovin.) 241,6 (134,5+134,5), 9. R. Kobajaši (Jap.) 240,8 (134+135), 10. Semenič (Slovin.) 240,3 (136+137), …28. Koudelka 217,5 (126,5+133), 32. Polášek 99,0 (126,5), 43. Štursa (všichni ČR) 81,5 (116).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 30 závodů): 1. Kraft 1113, 2. Geiger 1045, 3. Kubacki (Pol.) 940, 4. R. Kobajaši 936, 5. Lindvik 687, 6. Stoch 673, …25. Koudelka 196, 47. Polášek 15.