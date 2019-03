"Lítala jsem tam jako Orel Eddie." Ledecká litovala, že jela sjezd jako snowboarďačka

před 15 minutami

Alpine Skiing - FIS Alpine Skiing World Cup Finals - Women's Downhilll - Grandvalira, Soldeu, Andorra - March 13, 2019 - Ester Ledecka of the Czech Republic in action. RE | Foto: Reuters

Ester Ledeckou při sjezdu ve finále Světového poháru v andorrském Soldeu potěšily nevelká ztráta na vítězku a zlepšení ve srovnání s tréninky.

Za Rakušankou Mirjam Puchnerovou dnes česká lyžařka zaostala o 1,42 sekundy a obsadila osmnáctou příčku. Zároveň ale věděla, že nepředvedla ideální jízdu.

Ledecká měla v závodě menší manko než při trénincích, ale dokázala porazit jen jednu z lyžařek, které dojely do cíle. "Stejně jsem spokojená s tou ztrátou, kterou jsem měla na první, to je super. A zlepšila jsem se oproti dvěma prvním tréninkům, takže z toho mám radost. Hodnotím to pozitivně," uvedla.

Cenila si toho, že se dostala do finále pro 25 nejlepších sjezdařek sezony. Uvědomovala si ale, že trať mohla projet lépe. "Myslím, že jsem si tam dneska trošku jako snowboarďačka najela některé brány trochu víc, než jsem měla. Takže ta jízda nebyla úplně taková, jakou bych ji chtěla mít," posteskla si.

Ženy jely na stejném svahu jako dopoledne muži. Měly ale trochu jinak postavené branky a nižší skok. Neměly však před ním zatáčku, takže stejně skákaly daleko. "Nám ten skok dělal daleko větší problémy, speciálně teda mně. Já jsem tam lítala jako Orel Eddie," přirovnala se Ledecká k legendárnímu britskému skokanovi na lyžích.

Byla ráda, že se mezi lyžařkami v této sezoně dostala do elitní třicítky ve třech disciplínách - ve sjezdu, v superobřím slalomu a v kombinaci. "Je dost věcí, na kterých musím zapracovat do příštího roku, ale to je právě výborné, že se nebudu nudit," doplnila.

Teď ji čeká další přechod na snowboard, protože bude 23. března ve Winterbergu bojovat o celkový triumf ve Světovém poháru. V německém středisku je na programu paralelní slalom, který Ledecká v aktuální sezoně jela jen v čínském středisku Secret Garden, kde se v roce 2022 uskuteční olympiáda. Tam ve čtvrtfinále spadla a obsadila pátou příčku.

Před Winterbergem bude ještě testovat nová slalomová prkna. "Nestihli jsme všechno otestovat. Těším se, že je víc času než den nebo dva. Doufám, že toho využiju, potrénuju a potom ve Winterbergu si sjedu pár dobrých jízd," dodala dvojnásobná olympijská vítězka.