Pokud Brazílie nezaplatí alespoň část z téměř 416 milionů dolarů (9,6 miliardy Kč), které OSN dluží, od nového roku přijde o hlasovací právo ve Valném shromáždění. Podle pravidel organizace hrozí ztráta hlasovacího práva každému státu, který dluží víc než dva každoroční příspěvky.

Brazílie by se tomuto scénáři mohla vyhnout, pokud by do konce roku organizaci zaslala alespoň 126,6 milionu dolarů (2,9 miliardy Kč). Vláda ale zatím neuvedla, zda se platbu chystá provést.