Ledecká si ruku zlomila na prkně. Při operaci ji podporovala i rodina Shiffrinových

před 1 hodinou

Nepříjemnou komplikaci řešila krátce před startem sezony Ester Ledecká. Dvojnásobná olympijská vítězka si v tréninku na snowboardu zlomila ruku a ve Vailu se podrobila operaci, přesto v dnešním úvodním sjezdu Světového poháru v Lake Louise bodovala 21. místem.

Zápěstní kůstku si zlomila v tréninku na snowboardu v Copper Mountain. "Protože jsem nešika," řekla v rozhovoru pro svoji marketingovou agenturu Sport Invest a vysvětlila: "Courala jsem se po zemi a zlomila jsem si ruku o bránu."

Blíže nespecifikovaný chirurgický zákrok podstoupila na klinice ve Vailu. "Kde se o mě fantasticky postaral doktor Randal Viola a jako anesteziologa jsem měla u operace tatínka Mikaely Shiffrinové. To bylo zajímavé spojení," prozradila.

Americká hvězda Shiffrinová tak o problémech olympijské vítězky z Pchjongčchangu v super-G na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu věděla. "Psala mi, že na mě myslí, ať se rychle uzdravím. Její tatínek za námi přijel tři dny po operaci podívat se na mě. Vážím si toho, že jsou na mě takhle hodní," řekla Ledecká.

Kvůli operaci nemohla týden trénovat. Pak musela jezdit s dlahou. "Na lyžích byl problém vymyslet dlahu tak, abych mohla držet hůlku. Ještě jsem v ruce neměla takovou sílu, ale cvičím a je to každým dnem lepší," ujistila Ledecká.

Dva dny před sjezdem v Lake Louise závodnici vytahoval stehy z ruky trenér Ondřej Bank. "Takže to byla docela legrace. Dobře se to ale hojí," řekla. Zajímavé je, že i Banka ve Vailu operovali, když si v roce 2013 vykloubil rameno.

Ledecká podle svých slov absolvovala tréninky i závod v kanadském středisku "skoro" bez handicapu. "Ruku trochu cítím. Když hůlku stisknu, je to nepříjemné, ale myslím, že se to uzdravuje velmi dobře. Jsem ráda, jak rychle mě doktoři vrátili do hry," dodala.