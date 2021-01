Ledecká půjde po pádu do sjezdu naplno. Nic ji nelimituje, tvrdí její fyzioterapeut

Sjezdařka Ester Ledecká může nastoupit do nadcházejících rychlostních závodů Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu bez omezení. Podle svého fyzioterapeuta Michala Lešáka je po pádu v sobotním sjezdu v Crans Montaně v pořádku.

Olympijská vítězka v superobřím slalomu najela ve švýcarském středisku v plné rychlosti bokem do ochranných sítích a skončila v kotrmelcích.

V nemocnici jí čtyřmi stehy zašili vnitřní ret, měla odřený a oteklý obličej a bolavé pravé rameno. Přesto v neděli nastoupila do superobřího slalomu a skončila patnáctá.

V pondělí a úterý měla volno a odpočívala. S týmem přejela do Německa. "Byl čas na fyzioterapii a hlavně ten čas, který jsme měli, Ester hodně pomohl. Zotavila se velmi dobře," řekl Lešák.

Aktuálně už Ledeckou trápí pouze zašitý ret. "Je tam bolest, která časem odejde," uvedl Lešák. Na jízdy v Ga-Pa plánuje Ledecké pusu zatejpovat. "Z preventivních důvodů, aby se případně stehy nepoškodily," doplnil fyzioterapeut.

Další následky pádu už by vítězku prosincového super-G ve Val d'Isere neměly trápit. "Důležité je, že otok obličeje zmizel. Odřeniny se léčí dobře a rameno, které ji omezovalo při startech, je v pořádku," ubezpečil Lešák.

Znovu na lyžích stála Ledecká ve středu a trenéři českou hvězdu chválili. Dnešní oficiální trénink sjezdu se kvůli počasí nekonal, další je v plánu v pátek. "Půjde do toho naplno, protože není, co by ji momentálně limitovalo," prohlásil Lešák.

Pokud počasí závody v Bavorských Alpách nepřekazí, je v Garmisch-Partenkirchenu v sobotu od 11:00 na programu sjezd, ve kterém si loni dojela Ledecká pro třetí místo. V neděli by se měl ve stejný čas konat superobří slalom.