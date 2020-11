Ledecká plánuje jet MS na lyžích i snowboardu. Kvůli koronaviru občas hysterčí

Ester Ledecká doufá, že v této sezoně stihne světové šampionáty na lyžích i na snowboardu. V předminulé sezoně se konala obě mistrovství ve stejném termín u a Ledecká si vybrala lyže.

"Tentokrát se to nekryje, tak by bylo fajn jet obojí. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet, ale chtěla bych dělat pořád oba sporty a mistrovství světa je vrchol sezony, takže bylo by fajn stihnout oboje," řekla Ledecká ve videokonferenci.

Sjezdařský šampionát je v plánu v italské Cortině d'Ampezzo od 8. do 21. února. Paralelní obří slalom a paralelní slalom jsou až v závěru mistrovství světa ve snowboardingu v čínském středisku Čang-ťia-kchou 26. a 28. února.

Absolvování obou šampionátů má ale jinou komplikaci. Ledecká kvůli snowboardu nestihne lyžařský Světový pohár v rychlostních disciplínách, což bude první a poslední test tratí před olympijskými hrami v Pekingu 2022. "Nepůjde to asi skloubit, stejně jako to nešlo před Pchjongčchangem, ale evidentně mi to nevadilo," usmála se šibalsky Ledecká, která předloni v Koreji šokovala zlatem v superobřím slalomu.

"Když chci dělat dva sporty, tak taková rozhodnutí musí padnout. Není to praktické, kopec bych si chtěla vyzkoušet, ale dělám ještě snowboard, a když je zároveň mistrovství světa, tak si vyberu mistrovství světa," uvedla mistryně světa z paralelního slalomu z roku 2015 a šampionka z obřího slalomu o dva roky později.

Aktuálně Ledecká trénuje na ledovci Kaunertal. Po týdnu na prkně je znovu na lyžích. V Rakousku se ale kvůli koronaviru vleky zavírají, a tak bude s týmem řešit, co dál. "Není to pro lyžaře příznivá situace. Jsme ale mistři improvizace, nějak si poradíme. Variant je víc," řekla a zmínila i cestu do USA, která je ale málo pravděpodobná. Nejspíše se přesune s týmem na tratě do Itálie či do Švýcarska.

Potřebuje především najít dostatečně kvalitní a dlouhý kopec na sjezdy. "Je to nejnebezpečnější disciplína, kterou dělám. Nejsem typ, který by riskoval. Chci to mít dobře natrénované, abych získala jistotu," konstatovala Ledecká.

Hledání ideálních podmínek k tréninku nyní nově vedle počasí komplikuje i pandemická situace ve světě, což může být psychicky náročné. Ledecká ale působí klidně. "Jsem hysterická, akorát to dobře hraju. Neukážu to navenek a budu se tvářit, že je všechno v pořádku," vtipkovala a dodala: "Tým mám silný. Můžu se o něj opřít a oni mi trénink umožní. Věřím, že to vymyslí dobře. Jsme v klidu."

Nejbližším závodem jsou paralelní závody na lyžích, které se v rakouském středisku Lech/Zürs pojedou 26. a 27. listopadu. "Měla bych jet, jsem závodní typ a navíc nekoliduje se snowboardem, což je unikátní," usmívala se Ledecká. V prosinci by pak měla střídat lyže a snowboard. "Na to jsem trénovaná," podotkla.

Zatímco na snowboardu už ovládla čtyřikrát celkové hodnocení paralelních disciplín SP a třikrát obřího slalomu, na lyžích se teprve "rozkoukává". V minulé sezoně už ale skončila druhá v pořadí sjezdu a celkově desátá. Před letošní zimou už dokonce fanoušci sázejí, že získá i na lyžích velký křišťálový glóbus. "Jéžišmarjá, aby ty peníze nepromarnili. To je velká motivace. Je hezké, že mi to přejí, hlavně sobě to přejí. Asi sázeli kvůli tomu, že budou mít dobrý kurz," pronesla Ledecká.

Jisté je, že by ráda do své sbírky přidala i lyžařské glóby. "Je to jeden z mých dlouhodobých cílů. Je to hezká věc ten glóbus a na poličce mám spoustu místa, které by bylo dobré zaplnit. Můžu tam dát vázu, ale nebylo by to ono v rámci dekorace bytu. Musím pořádně zamakat a chystám se to tak udělat," uvedla.