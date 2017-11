Ledecká je úžasná a inspiruje mě, říká lyžařský fantom Hirscher, šestinásobný vítěz Světového poháru

před 59 minutami

Šestkrát vyhrál rakouský lyžař Marcel Hirscher celkové pořadí Světového poháru, žádný muž nedokázal to, co on. Přesto má jen slova obdivu k Ester Ledecké, která mezi lyžařskou elitu zatím spíš nakukuje. "Její univerzálnost mě udivuje. Je úžasná," prohlásil Hirscher na adresu české závodnice, která se věnuje i snowboardingu.

Praha - Rakouský fenomální lyžař Marcel Hirscher je hlavní hvězdou týmu Atomic a na testovacích dnech se potkal i s českou snowboardingovou mistryní světa a sjezdařkou Ester Ledeckou.

"Já jí říkal, že je hodně inspirující. Protože být v obou sportech na takové úrovni je pro mě neuvěřitelné. Klobouk dolů," prohlásil Hirscher ve čtvrtek večer v Praze, kde převzal ocenění pro nejlepšího sportovce Evropy v anketě Asociace národních olympijských výborů (ANOC) a také pro nejlepšího sportovce Rakouska.

Sám zkusil jet na snowboardu jen jednou. "Ale nemám talent," usmál se Hirscher v pražském Fóru Karlín, kde se vyhlášení cen ANOC uskutečnilo.

Zůstane tak u lyží, před novou sezonou to však nevidí příliš dobře s případným útokem na zisk sedmého celkového triumfu ve Světovém poháru za sebou. Přípravu na další ročník, navíc s vrcholem na olympijských hrách, mu totiž zkomplikovala srpnová zlomenina kotníku. Mezi branky kvůli tomu vyrazí nejspíš až v prosinci.

"Jsem dva tři měsíce od zranění. Myslím, že je čas na změnu. Není možné to dokazovat rok co rok a stále znovu. Stárnu. Uvidíme, co se stane," řekl osmadvacetiletý Hirscher.

Na sbírku šesti velkých glóbů v pohárovém seriálu je Hirscher pyšný. Žádný muž tolik prvenství nevybojoval, dokázala to pouze krajanka Annemarie Moserová-Pröllová, které se Hirscher letos vyrovnal. "Každý titul mě posouval stále dál. Ale osobně si myslím, že šest už je hodně. Je neobvyklé být nejlepší šest sezon po sobě. Je to doslova bláznivé. Je třeba taky trochu štěstí," podotkl.

S lyžováním sjezdařský fenomén začal dva měsíce po zlomenině. "Trvá to minimálně dvakrát tak dlouho, než jsem si myslel," řekl Hirscher.

Přesto je ve hře možnost, že by jel slalom v Levi 12. listopadu. "Když budeme věřit v zázraky, tak možná, ale spíš to je bez šance," uvažoval. Problémem je pro něj nazutí lyžařské boty. "V neděli dám další pokus. Lyžování je sport hodně náročný na kotníky a nohy a já si zlomil kotník, což je problém. Zabere to víc času, než jsem věřil. Snad naskočím do závodů v Severní Americe na začátku prosince," doufal.

V poslední době tréninky omezil. "Jen jsem vyrazil na procházku se psy, protože doktoři řekli, že toho dělám až příliš. 'Máš zlomenou nohu, nech ji odpočinout, pak se bude léčit rychleji'," slyšel od lékařů. Hirscher prý ale makal jako blázen, protože chtěl stihnout úvod sezony v Söldenu, který byl nakonec kvůli počasí zrušen. "A v den závodu jsem musel uznat, že to byl hloupý nápad. Ale jsem závodník a chci závodit," řekl.

Hirscher je šestinásobným vítězem SP i šestinásobným mistrem světa, ale z olympiády má jen jedno stříbro. Proto doufá, že na hrách v Pchjongčchangu bude v únoru zcela fit. "Doktoři mi řekli: 'Počkej pár týdnů'. Už ale čekám dvanáct týdnů a rychle se to blíží. Ostatní kluci jsou na severu, trénují, aby byli připravení na Levi. Nejde o promarněné závody, ale přicházím o tréninky. Počítá se každý den, to je pravda. Mým plusem je hodně zkušeností," řekl.