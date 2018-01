Ledecká byla v tréninku na sjezd pátá, Fill má glóbus za kombinaci

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Ženy mají za sebou v Bad Kleinkirchheimu trénink na sjezd, ve Wengenu získal malý křišťálový glóbus za kombinaci Peter Fill.

Bad Kleinkirchheim - Lyžařky včetně Ester Ledecké absolvují na Světovém poháru v Bad Kleinkirchheimu nejprve v sobotu superobří slalom a až v neděli sjezd. Změnu programu si vynutilo nepříznivé počasí. Trénink se totiž uskutečnil jen jeden a na výrazně zkrácené trati, Ledecká v něm skončila pátá.

Česká reprezentantka před týdnem na snowboardu v jiném rakouském středisku Lackenhof vyhrála i třetí obří slalom SP v olympijské sezoně a nyní znovu přesedlala na lyže. V Bad Kleinkirchheimu se však teplé počasí a déšť podepsaly na kvalitě sjezdovky a čtvrteční trénink byl zrušen.

Dnes se trénink uskutečnil, Ledecká zaostala o 32 setin za nejrychlejší Christinou Agerovou z Rakouska. Další trénink by se měl jet v sobotu odpoledne. Super-G má začátek v 10:45, nedělní sjezd v 11:15. Změny oznámila federace FIS.

Fill bere první glóbus sezony

Italský lyžař Peter Fill získal ve Wengenu malý křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru v alpské kombinaci. V druhém a posledním závodě v této disciplíně v sezoně dnes v součtu časů za sjezd a slalom porazil o setinu sekundy norského rivala Kjetila Jansruda a konečné třetí místo mu stačilo k zisku třetí trofeje v kariéře. Předchozí dvě získal za sjezd v letech 2016 a 2017.

Ve Wengenu slavil první triumf v SP v životě Francouz Victor Muffat-Jeandet, kterému patřilo po sjezdu až 27. místo. Vítěz první části závodu Vincent Kriechmayr z Rakouska slalom nedokončil.

Ondřej Berndt na 30. místě získal první bod pro české sjezdaře v sezoně a připsal si druhý nejlepší výsledek v kariéře. Vloni právě ve Wengenu byl v kombinaci třiadvacátý. Hned za ním zaznamenal životní umístění Filip Forejtek a 34. byl Kryštof Krýzl.

V předchozím kombinačním závodě v Bormiu byl Fill druhý před Jansrudem. Vítězný Alexis Pinturault z Francie ale závod ve Švýcarsku vynechal a o pátý malý glóbus za kombinovanou disciplínu v kariéře neusiloval.

"Nemůžu ani uvěřit, že ten glóbus mám. Byly to jen dva závody, to člověk musí na obou být a v obou předvést výkon. Mám teď tři glóby a nemusím přece svým dětem později prozrazovat, že ten jeden jsem získal jen za dva závody," radoval se Fill.

Osmadvacetiletý Muffat-Jeandet zajel suverénně nejrychlejší slalomářský čas. Dosud byl v SP třikrát druhý a dvakrát třetí, naposledy se mu ale medailový výsledek povedl před dvěma lety. "Strašně dlouho jsem na to čekal. Vždy mám motivaci, dávám do toho vše, jenže v mojí parádní disciplíně obřím slalomu to vedle Marcela Hirschera není snadné," řekl vítězný Francouz.

Mezi ním a Fillem obsadil druhé místo senzačně Rus Pavel Trichičev. Po sjezdu byl přitom až devětadvacátý a dosud v SP nikdy nebyl ani v desítce.

Trénink na sjezd SP žen v Bad Kleinkirchheimu (Rakousko):

1. Agerová (Rak.) 38,21, 2. Goggiaová (It.) -0,09, 3. Weiratherová (Licht.) -0,13, …5. Ledecká (ČR) -0,32.

SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - kombinace:

1. Muffat-Jeandet (Fr.) 2:35,29 (1:46,21+49,08), 2. Trichičev (Rus.) -0,96 (1:46,25+50,00), 3. Fill (It.) -1,15 (1:44,42+52,02), 4. Jansrud (Nor.) -1,16 (1:44,73+51,72), 5. Paris (It.) -1,18 (1:44,40+52,07), 6. Caviezel -1,23 (1:45,22+51,30), 7. Murisier (oba Švýc.) -1,30 (1:46,03+50,56), 8. Mayer (Rak.) -1,37 (1:44,78+51,88), 9. Bennett (USA) -1,45 (1:45,09+51,65), 10. Kilde (Nor.) -1,50 (1:44,66+52,13), …30. Berndt -5,42 (1:47,94+52,77), 31. Forejtek -5,48 (1:47,76+53,01), 34. Krýzl (všichni ČR) -5,85 (1:47,92+53,22).

Konečné pořadí kombinace (po 2 závodech): 1. Fill 140, 2. Jansrud 110, 3. Muffat-Jeandet 105, 4. Pinturault (Fr.) 100, 5. Caviezel 90, 6. Trichičev 80, …40. Berndt 1.

Průběžné pořadí SP (po 20 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 874, 2. Kristoffersen (Nor.) 720, 3. Pinturault 547, 4. Jansrud 530, 5. Svindal (Nor.) 454, 6. Mayer 350, …141. Berndt 1.