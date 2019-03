Kubacki vyhrál ve sněžení na středním můstku, Koudelka patnáctý

před 1 hodinou

Polský skokan na lyžích Dawid Kubacki vyšel vítězně z "bláznivého" závodu na středním můstku na mistrovství světa v Seefeldu. V hustém sněžení a větru se ke zlatu probojoval z 27. místa po prvním kole. Z Čechů byl nejlepší patnáctý Roman Koudelka. Filip Sakala figuroval po úvodním skoku na senzační šesté pozici, ale po druhém klesl na 29. místo.

Osmadvacetiletý Kubacki vyhrál před krajanem Kamilem Stochem a je druhým polským šampionem na středním můstku. Před ním dokázal zvítězit na MS jen legendární Adam Malysz v letech 2001, 2003 a 2007. Bronz k radosti domácího publika vybojoval obhájce titulu Stefan Kraft.

"Po prvním kole jsem v něco takového ani ve snu nedoufal, protože jsem byl hodně vzadu. Ve druhém kole jsem udělal dobrý skok. Až do posledních deseti jsem ale nepočítal s tím, že by to mohlo dopadnout, až pak se ta pravděpodobnost zvyšovala," popsal své dlouhé čekání na konečný výsledek Kubacki. "Bylo to bláznivé, nebylo to spravedlivé, ale všichni měli stejnou možnost předvést dobrý skok," dodal nový šampion.

Další dva čeští reprezentanti do druhého kola nepostoupili. Viktor Polášek obsadil 38. místo a hned za ním skončil Čestmír Kožíšek.

Závod výrazně ovlivnilo počasí. Dvaadvacetiletý Filip Sakala, syn mistra světa v letech a trojnásobného medailisty z klasického MS Jaroslava Sakaly, se při své závodní premiéře na šampionátu spustil v 1. kole z nájezdu jako třetí. Ještě nesněžilo, skočil 93 metrů, dlouho vedl a před 2. kolem mu to vyneslo šesté místo.

Od desátého skokana totiž začaly padat vločky. Proto zpomalovala stopa a od šestadvacátého závodníka rozhodčí zvyšovali nájezd, nejdříve z devítky na jedenáctku, posléze na dvanáctku, což pro závodníky znamenalo velký odečet 13,6 bodu.

Koudelka skočil v 1. kole o půl metru dále než Sakala, ale kvůli odečtu 14,5 bodu za vítr a nájezdovou pozici byl o patnáct míst horší.

Posledních šest skokanů 1. kola dokonce odečítalo za zvýšení nájezdu o další okno už 18,2 bodu. Přesto dokázal Japonec Rjoju Kobajaši skočit 101 metrů a vedl. Ostatní jen kroutili hlavou. Kraft byl desátý a Stoch až osmnáctý.

V druhém kole se jezdilo z vysokého nájezdového okna šestnáct a od prvního závodníka se skákalo na hranici 100 metrů. Toho využil Kubacki. Předvedl nejdelší pokus dne 104,5 metru a usadil se v čele. S přibývajícím časem sněžení houstlo a skákalo se méně. Koudelka dopadl na 97,5 metru a zlepšil se na 15. místo.

Pořadí v první desítce se po 2. kole výrazně proměnilo. Neuspěl ani Sakala, který přistál na 85 metrech a propadl se o 23 míst. Kubacki k překvapení na prvním místě už vydržel, jelikož lídra Světového poháru Kobajašiho sněžení pustilo jen na 92,5 metru, což mu v součtu stačilo na místo před Koudelkou.