Smolař Krýzl přišel o olympiádu. V Ga-Pa si přetrhl vaz v koleně

Praha - Lyžař Kryštof Krýzl si při pádu v obřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu přetrhl kolenní vaz a přijde o účast na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. Zranění jednatřicetiletého reprezentanta potvrdili na sociálních sítích zástupci ASC Dukla Praha.

Přetržený vaz v koleni, po pádu v prvním kole obřího slalomu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu, vyřadil alpského lyžaře Kryštofa Krýzla z účasti na hrách v Pchjongčchangu. pic.twitter.com/Jbd4uj5t7K — ASC Dukla (@ASCDukla) January 28, 2018

Počet členů české výpravy by měl ale zůstat stejný. Vedení lyžařů nyní řeší, koho povolá do Koreje jako náhradníka. "V nominaci na ZOH Kryštofa určitě někdo nahradí, aktuálně to řešíme. Až budeme vědět konkrétní jméno, budeme o změnách informovat," řekl webu sport.cz mluvčí lyžařského svazu Tomáš Haisl.

Krýzl upadl v prvním kole generálky v Ga-Pa, kterou ovládl suverén této sezony Světového poháru Marcel Hirscher. "Sezona 17-18 pro mě skončila trochu dřív," uvedl na svém facebookovém profilu český slalomář, jenž se chystal na čtvrtý olympijský start.

Následné vyšetření odhalilo poškození vazu. "Kryštof je v nemocnici, hned zítra ráno podstoupí plastiku křížového vazu," potvrdil Haisl.