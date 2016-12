Kristoffersen v Madonně di Campiglio zopakoval triumf ve slalomu, Krýzl nepostoupil přes první kolo

před 1 hodinou

Norský lyžař Henrik Kristoffersen vyhrál po Val d'Isere i slalom Světového poháru v Madonně di Campiglio, druhý byl stejně jako v předchozím závodu Rakušan Marcel Hirscher.

Madonna di Campiglio - Norský lyžař Henrik Kristoffersen vyhrál po Val d'Isere i slalom Světového poháru v Madonně di Campiglio, druhý byl stejně jako v předchozím závodu Rakušan Marcel Hirscher. Kryštof Krýzl obsadil v italském středisku 36. místo, za postupující třicítkou zaostal o 40 setin sekundy.

Obhájce malého glóbu Kristoffersen byl nejlepší v obou kolech, v součtu byl o 33 setin rychlejší než jeho rakouský konkurent. Třetí skončil už s výrazným odstupem Ital Stefano Gross.

Dvaadvacetiletý Kristoffersen se díky dvanáctému triumfu v seriálu stal teprve třetím slalomářem, který závod v Madonně di Campiglio vyhrál podruhé. Před ním to dokázaly pouze legendy bílých svahů Švéd Ingemar Stenmark a Ital Alberto Tomba.

V průběžném hodnocení SP se Kristoffersen dotáhl na druhého krajana Kjetila Jansruda. Vítěz posledních pěti ročníků SP Hirscher, který letos skončil popáté na druhém místě, má v čele seriálu před norskou dvojicí náskok 251 bodů.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Madonně di Campiglio (Itálie):

Muži - slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:33,93 (48,00+45,93), 2. Hirscher (Rak.) -0,33 (48,23+46,03), 3. Gross -1,35 (48,59+46,69), 4. Mölgg (oba It.) -1,45 (48,61+46,77), 5. Myhrer (Švéd.) -1,53 (48,49+46,97), 6. Yule (Švýc.) -1,56 (48,63+46,86), 7. Pinturault (Fr.) -1,83 (49,20+46,56), 8. Juasa (Jap.) -2,04 (48,72+47,25), 9. Thaler (It.) -2,05 (48,75+47,23), 10. Schwarz (Rak.) -2,07 (48,86+47,14), ...v 1. kole 36. Krýzl (ČR) 50,28.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 závodech): 1. Hirscher 260, 2. Kristoffersen 200, 3. Mölgg 146, 4. Matt (Rak.) 144, 5. Gross 105, 6. Hargin (Švéd.) 81, ...31. Krýzl 16.

Průběžné pořadí SP (po 12 závodech): 1. Hirscher 633, 2. Jansrud (Nor.) a Kristoffersen oba 382, 4. Pinturault 349, 5. Faivre (Fr.) 270, 6. Neureuther (Něm.) 223, ...90. Krýzl 16.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články