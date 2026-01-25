Přeskočit na obsah
25. 1. Miloš
Sport

Krčmář v Novém Městě opět zazářil. V hromadném startu dojel mezi elitou

ČTK

Michal Krčmář skončil na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě desátý v závodu s hromadným startem. Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot a dostal se do čela Světového poháru.

neuvedeno
Michal Krčmář oslavuje se svými syny.Foto: CTK
Krčmář v závodu na 15 kilometrů chyboval na poslední střelecké položce a po "stojce" musel na jedno trestné kolo. Nakonec se udržel díky finiši v elitní desítce. Vítězslav Hornig, jenž spolu s Krčmářem vybojoval v sobotu ve Vysočina Areně bronz ve smíšené štafetě, dnes obsadil se šesti chybami 26. místo.

Související

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Perrot (Fr.) 35:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -9,0 (1), 3. Aspenes (Nor.) -16,2 (0), 4. F. Claude (Fr.) -23,8 (2), 5. Hofer (It.) -38,1 (1), 6. É. Claude (Fr.) -41,0 (1), ...10. Krčmář -53,8 (1), 26. Hornig (oba ČR) -2:56,1 (6).

Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Perrot 834, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 668, 4. Botn (Nor.) 630, 5. Fillon Maillet (Fr.) 503, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 501, ...19. Hornig 257, 22. Krčmář 232, 52. Mikyska 50, 54. Karlík 47, 70. Mareček 20, 92. Štvrtecký (všichni ČR) 4.

18:15 ženy (12,5 km).

