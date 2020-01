Krasobruslařský skandál. Šampion je podezřelý, že sexuálně obtěžoval nezletilou dívku

Krasobruslař Morgan Cipres, který loni s Vanessou Jamesovou triumfoval na mistrovství Evropy v kategorii sportovních dvojic, čelí obvinění ze sexuálního obtěžování.

Ve Spojených státech amerických se podle informací deníku USA Today vyšetřuje incident z roku 2017, kdy třináctileté dívce poslal dvě obscénní fotografie.

Cipres se tehdy omluvil, ale případ znovu otevřelo Americké centrum pro bezpečný sport, které se na sexuální obtěžování ve sportu specializuje.

Elitní francouzská sportovní dvojice se v USA připravuje od roku 2016. O rok později se Cipres údajně nevhodně zachoval vůči mladé dívce, která se připravovala ve stejné skupině. Pak jejím rodičům poslal omluvný dopis.

"Bylo to z mé strany nezodpovědné a opravdu toho lituji. Upřímně se omlouvám. Rád jsem na ledě spolupracoval s vaší dcerou a oceňuji vaši důvěru. Je mi to velmi líto a chci, abyste to věděli. Přijměte moji omluvu, prosím," napsal v dopise, který USA Today poskytla dívčina matka.

Cipres se tehdy chtěl s rodinou setkat, ale byl odmítnut. Rodiče si stěžují, že jejich dcera čelila nátlaku ze strany trenérů Johna Zimmermana a Silvie Fontanaové, aby o incidentu mlčela.

Cipres s Jamesovou letos evropský titul obhajovat nebudou. Dopřáli si roční volno, aby nabrali síly a vydrželi do sezony 2022.

To se uskuteční nejen olympiáda v Pekingu, ale také světový šampionát ve francouzském Montpellier.