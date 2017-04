Březina byl na MS osmnáctý. Tak špatný šampionát český krasobruslař nepamatuje

před 1 hodinou

Michal Březina s doletěl do Helsinek pro nejhorší výkon na světovém šampionátu ve své kariéře, když v sobotu obsadil až osmnácté místo.

Helsinky - Český krasobruslař Michal Březina skončil na mistrovství světa v krasobruslení osmnáctý, Díky světovému rekordu ve volné jízdě se z pátého místa ke zlatu posunul Japonec Juzuru Hanju. Stříbrnou medaili získal jeho krajan Šoma Uno, bronz z loňského světového šampionátu obhájil Číňan Ťin Po-jang.

Vedení po krátkém programu neuhájil Španěl Javier Fernández, který útočil na třetí světový titul za sebou. Pád při druhém čtverném salchowu a další zaváhání ho odsunuly na čtvrtou příčku. Od medaile ho dělily více než dva body. Nejlepší evropský krasobruslař Fernández na MS naposledy nezískal medaili před pěti lety.

Osmnáctá příčka je Březinův nejhorší výsledek na této akci v kariéře. Čerstvě sedmadvacetiletý krasobruslař přitom zahájil volnou jízdu ve velkém stylu, výborným čtverným salchowem a trojitým axelem. Solidní byla ještě kombinace trojitého flipu s dvojitým toeloopem, ale pak se mu přestalo dařit. Plánovanému druhému trojitému axelu ubral jednu otáčku, pouze dvojitý byl také flip. Při trojitém lutzu se dotkl rukou ledu a náhradní pokus o trojitý flip skončil pádem.

Známkou 146,24 za volnou jízdu Březina o více než devět bodů vylepšil výkon z ME, ale propadu o tři příčky to nezabránilo. "Udělal jsem, co jsem mohl," glosoval Březina svůj výkon při odchodu z ledu.

Nejlepším výsledkem českých krasobruslařů na letošním MS tak zůstalo čtrnácté místo sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař. Na rozdíl od nich má ale Březina jistý start na olympijských hrách v Pchjongčchangu, neboť mužů se kvalifikovalo 24.

Olympijský šampion ze Soči Hanju nechal ve volné jízdě zapomenout na chyby z krátkého programu. Skočil čtverný rittberger, dva čtverné salchowy a čtverný toeloop a naprosto bezchybně zvládl i zbytek náročného programu. Za volnou jízdu dostal 223,20 bodu, čímž téměř o čtyři body překonal vlastní světový rekord. Například Březina měl v součtu krátkého programu a volné jízdy jen o tři body více než Hanju za volnou jízdu.

Překonávali se i zbývající asijští krasobruslaři ve finálové rozjížďce. Devatenáctiletý Uno jen s malými chybičkami zvládl program se čtyřmi čtvernými skoky včetně rittbergeru a flipu. Stejně starý Ťin Po-jang se odrazil ke skvělému výkonu vysokým a dalekým čtverným lutzem. Oba poprvé v kariéře v součtu získali více než 300 bodů, ale na Hanjua to nestačilo.

Třetí pozici po krátkém programu neudržel Kanaďan Patrick Chan, který klesl na pátou příčku. Až šestý skončil objev letošní sezony Nathan Chen. Sedmnáctiletý Američan zaostal za pověstí fenomenálního skokana. V boji o světovou medaili zařadil do volné jízdy šest místo obvyklých pěti čtverných skoků, ale při dvou z nich upadl.

Mistrovství světa v krasobruslení v Helsinkách:

Muži - konečné pořadí: 1. Hanju 321,59, 2. Uno (oba Jap.) 319,31, 3. Ťin Po-jang (Čína) 303,58, 4. Fernández (Šp.) 301,19, 5. Chan (Kan.) 295,16, 6. Chen (USA) 290,72, …18. Březina (ČR) 226,26.

15:35 taneční páry - volné tance.

