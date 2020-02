Zlatá Sáblíková. Česká ledová královna je opět mistryní světa, obhájila na trojce

It's a 6️⃣th world 3000m title 🏆 for Martina Sáblíková 🇨🇿 who takes 🥇at the ISU World Single Distances #speedskating champs in Salt Lake City 🇺🇸!



🥈 @Carlijn_A 🇳🇱

🥉 Natalia Voronina 🇷🇺



🔢 Live Results - https://t.co/oWEvOkqxoh

▶ Live Stream - https://t.co/YZyNZOKsRS pic.twitter.com/TDGI9TzItq