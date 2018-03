Král Hirscher. Rakušan vyhrál SP lyžařů, glóbů už má dohromady sedmnáct

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Hirscher nemá mezi alpskými lyžaři konkurenci. Dominoval i v Kranjské Goře.

Kranjska Gora - Rakušan Marcel Hirscher vyhrál sedmým rokem v řadě celkově Světový pohár alpských lyžařů. V Kranjské Goře si zajistil také malý glóbus za slalom, a to dalším triumfem. Dominaci potvrdil vítězstvím o více než sekundu. Po dnešku má křišťálových glóbů dohromady sedmnáct.

Vše podstatné devětadvacetiletý Hirscher rozhodl už před pohárovým finále v Aare. Henrik Kristoffersen z Norska, jediný možný sok, který ho mohl ještě ohrozit, už má totiž před sebou jen dva starty a ztrátu 289 bodů tudíž nemůže smazat. "Stres je pryč, těším se na týden dovolené v Aare," řekl s úsměvem Hirscher.

V sobotu v Kranjské Goře získal po stejně suverénním vítězství trofej za obří slalom a dnes ovládl také předposlední slalom sezony. Druhý Kristoffersen ztratil sekundu a 22 setin.

Další Hirscherova úspěšná sezona přitom přišla poté, co si v srpnu při tréninku zlomil kotník. "Je to nepochopitelné. Od myšlenek na konec kariéry až k nejlepší sezoně. Vůbec nechápu, jak to vyšlo. Je to tak zvláštní, dvanáctkrát vyhrát je neuvěřitelné," radoval se Hirscher, jenž má na kontě celkem 57 výher v SP. Navíc před pár dny na olympijských hrách v Pchjongčchangu přidal zlaté medaile z obřího slalomu a kombinace.

Nyní má ve Světovém poháru už sedm velkých glóbů a po pěti malých v obou točivých disciplínách. Sedmkrát ovládl celkové pořadí jako první v jednapadesátileté historii SP. Dosud se o první místo v čele tabulek dělil se šesti triumfy s krajankou Annemarie Moser-Pröllovou, která kralovala v 70. letech. Další v pořadí Marc Girardelli má na kontě pět glóbů.

O dalším pokračování kariéry bude teprve přemýšlet. "Ještě nevím, co bude. Budu muset promyslet, kam dál moje cesta povede," řekl Hirscher. Za svého nástupce považuje velkého rivala Kristoffersena. "Budoucnost bude patřit jemu, dokázal mi to pěkně ztížit," pochválil soupeře.

Jediný český lyžař na startu slalomu ve Slovinsku Ondřej Berndt nedokončil první kolo.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Muži - slalom:

1. Hirscher (Rak.) 1:49,22 (52,26+56,96), 2. Kristoffersen (Nor.) -1,22 (53,08+57,36), 3. Zenhäusern (Švýc.) -1,61 (54,25+56,58), 4. Noel (Fr.) -1,92 (53,85+57,29), 5. Solevaag (Nor.) -2,13 (54,13+57,22), 6. Rochat (Švýc.) -2,34 (54,62+56,94), 7. Mölgg (It.) 2,51 (54,12+57,61), 8. Simonet (Švýc.) -2,67 (55,28+56,61), 9. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,77 (54,93+57,06), 10. Gross (It.) -2,91 (54,00+58,13), …Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 11 z 12 závodů): 1. Hirscher 874, 2. Kristoffersen 710, 3. Myhrer (Švéd.) 460, 4. Matt (Rak.) 388, 5. Yule (Švýc.) 370, 6. Zenhäusern 326.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 37 závodů): 1. Hirscher 1494, 2. Kristoffersen 1205, 3. Svindal (Nor.) 716, 4. Pinturault (Fr.) 687, 5. Jansrud (Nor.) 665, 6. Feuz (Švýc.) 636, …156. Berndt 1.