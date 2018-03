Kožíšek se do závodu v letech neprobojoval. Kvalifikaci ve Vikersundu vyhrál Stoch

před 1 hodinou

Víkendové závody v letech na lyžích ve Vikersundu budou bez české účasti. Čestmír Kožíšek neuspěl v kvalifikaci, nejdál dolétl Polák Kamil Stoch.

Vikersund (Norsko) - Český skokan na lyžích Čestmír Kožíšek se nekvalifikoval do nedělního závodu Světového poháru na mamutím můstku ve Vikersundu. Roman Koudelka už poté, co nepostoupil do předchozího závodu v Trondheimu, v sérii pohárových závodů v Norsku nepokračuje.

Kožíšek, jenž si před dvěma lety ve Vikersundu vytvořil osobní rekord 226 metrů, dolétl v dnešní kvalifikaci jen na značku 175 metrů. Účast v závodě pro 40 nejlepších mu unikla o tři místa a patnáct bodů.

Kvalifikaci vyhrál lídr SP a vítěz posledních dvou závodů Kamil Stoch z Polska, jenž dolétl na 242 metrů. Domácího Roberta Johanssona porazil o 1,5 bodu.

V sobotu se ve Vikersundu skáče závod družstev, v neděli zakončí norskou sérii Raw Air individuální závod.