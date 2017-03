před 1 hodinou

Je mistryní světa, převezla si medaili z olympiády a po těžké nemoci se zvládla vrátit zpět do nejužší světové špičky. Česká lyžařka Šárka Strachová nyní po závěru letošní sezony stojí před rozhodnutím, zda v 32 letech ukončí kariéru profesionální slalomářky, nebo si prodlouží sportovní život do olympijských her, které budou příští rok v únoru. Sledujte od dvou hodin přímý přenos z tiskové konference, kde česká reprezentantka oznámí své plány do budoucna.

před 1 hodinou

