Ledecká si ve sjezdu vyjela solidní pozici pro kombinační slalom

Ester Ledecká zajela ve sjezdové části kombinace na mistrovství světa 23. nejlepší čas, a vyjela si tak dobrou pozici pro odpolední slalom. Těsně se naopak nevešla do top 30 Kateřina Pauláthová. Sjezdovou část kombinace vyhrála Italka Sofie Goggiová před Ilkou Štuhecovou a Larou Gutovou. Příliš se nedařilo americké hvězdě Lindsey Vonnové, která dojela do cíle se ztrátou 85 setin na Italku, a zajela tak až šestý nejlepší čas. Slalomová část kombinace se jede v pátek v jednu hodinu odpoledne a kromě Ledecké do ní zasáhnou ještě Kateřina Pauláthová (34.) a Pavla Klicnarová (38.)

Svatý Mořic – České lyžařce Ester Ledecké patří na mistrovství světa ve Svatém Mořici 23. místo po kombinačním sjezdu. Nejlepší výchozí pozici před slalomem má Italka Sofia Goggiaová, za ní je se ztrátou 12 setin Slovinka Ilka Štuhecová a následuje dvojice domácích Švýcarek Lara Gutová a Michelle Gisinová. Ledecká má na nejrychlejší ženu ztrátu 2,55 sekundy. Slalom začne ve 13:00.

Ledecká, jež startuje na MS v alpském lyžování poprvé, kombinaci nejela nikdy ani ve Světovém poháru. V aktuální sezoně si ji zkusila dvakrát při prosincových závodech seriálu FIS v Söldenu a pokaždé skončila na stupních vítězů.

Sjezd byl kvůli špatné viditelnosti způsobené sněžením zkrácen, což znevýhodnilo lyžařky upřednostňující rychlostní disciplíny. Ledecká předvedla méně agresivní jízdu než při úterním superobřím slalomu, v němž skončila po několika chybách na 29. místě.

Kateřina Pauláthová zajela 34. čas s mankem 3,82 sekundy na vedoucí ženu, další česká lyžařka na startu Pavla Klicnarová je osmatřicátá se ztrátou 5,62.

Až ze šestého místa bude útočit na svou první medaili na šampionátu Američanka Lindsey Vonnová, která po chybě nedokončila úterní super-G. Za Italkou zaostala o 85 setin. Rychlejší než sjezdařská hvězda byla i její krajanka Laurenne Rossová. Vonnová v žádném z předchozích startů na MS medaili v kombinaci nezískala a z pěti pokusů ji dokončila jen v roce 2005 v Santa Caterině, kde skončila čtvrtá.

