Kokosy na sněhu? Lyžař z Venezuely bavil diváky na MS v Lahti, ve Francii ho měli za uprchlíka

před 20 minutami

Podívejte se na trápení Adriana Solana | Video: youtube.com

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tuhle Coubertinovu myšlenku vzal za svou venezuelský lyžař Adriano Solano, který se vydal na mistrovství světa v Lahti, přestože nikdy neviděl sníh.

Lahti - Působí to jako groteska z lyžařského prostředí, ale je to vlastně spíš příběh naplňující Coubertinovu myšlenku. Postaral se o něj venezuelský lyžař Adriano Solano, který se vydal na mistrovství světa v Lahti, přestože v rodné zemi nikdy neviděl sníh a trénoval jen na kolečkových lyžích. I tak se dostal do kvalifikace sprintu a svým originálním stylem pobavil finské diváky.

Solanův příběh má ale začátek někde jinde. Jeho problémy nastaly už při jeho přesunu na sever Evropy, kde měl měsíc před šampionátem ve Švédsku poprvé trénovat na sněhu. Mezipřistání měl ovšem v Paříži, kde ho zadržel letištní personál a považoval ho za uprchlíka.

"Říkal jsem jim, že cestuji do Švédska, že jsem lyžař a budu se připravovat na mistrovství světa. Ale měl jsem s sebou jen 28 eur a policie mi nevěřila, že by Venezuela měla lyžaře, mysleli si, že jsem imigrant," přiznal později novinářům.

V Paříži se ta zdržel a z přípravy na sněhu tak sešlo, do Finska se dostal až díky přímluvě organizátorů šampionátu. "Přišel jsem o měsíc tréninku na sněhu, ale přesto to zkouším, protože tohle je můj sen," prohlásil Solano.

A tak to zkusil, v kvalifikaci sprintu ale byl častěji na zemi než na nohou a problémy mu dělaly výjezdy i sjezdy. "Možná jsem hodněkrát spadnul, ale důležité je, že jsem se zase zvednul a pokračoval," dodal dvaadvacetiletý lyžař.

autor: Sport | před 20 minutami