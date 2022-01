Třetí výhra a obrovský náskok. Kobajaši míří za druhým triumfem na Turné čtyř můstků

Japonský skokan na lyžích Rjoju Kobajaši míří za druhým triumfem v Turné čtyř můstků. Lídr Světového poháru vyhrál i třetí díl v Bischofshofenu, kde se skákalo jako náhrada za úterní závod v Innsbrucku zrušený kvůli větru. Na stejném můstku může ve čtvrtek stvrdit titul v 70. ročníku seriálu a stejně jako v roce 2019 ovládnout všechny čtyři závody.

Pětadvacetiletý Kobajaši zvítězil před Norem Mariusem Lindvikem, který vedl po prvním kole. Lindvik je druhý i v celkovém pořadí Turné. Japonec má před finále náskok 17,9 bodu. Třetí v závodu byl další Nor Halvor Egner Granerud a stejná pozice mu patří i průběžně, už s odstupem 38,7 bodu.

Zatím jen Kobajaši, Němec Sven Hannawald a Polák Kamil Stoch dokázali vyhrát na Turné čtyř můstků v jednom ročníku všechny čtyři závody. Japonec má nyní šanci dokázat to podruhé. "Nepřemýšlel jsem nad tím, ale když se přede mnou otevřela taková šance, tak to mám samozřejmě v hlavě. Budu se snažit předvést co nejlepší výkon," řekl Kobajaši televizní stanici Eurosport.

Lindvik dolétl ve sněžení v prvním kole na 137,5 metru, Kobajaši měl pokus o půl metru kratší a s Norem prohrával o necelých šest bodů. Ve druhém kole skočil lídr Světového poháru 137,5 metru a Nor o dva metry méně, což rozhodlo. Kobajaši závod vyhrál o 4,7 bodu.

"Byl jsem opravdu hodně nervózní, ale zase jsem předvedl povedený skok," pochvaloval si Kobajaši. "Věřil jsem, že dokážu udržet pozici z prvního kola, ale ve druhém jsem se odrazil dříve a zaplatil za to," uvedl Lindvik. Věří, že může japonského závodníka na závěr Turné alespoň jednou porazit. "Bude to hodně těžké, ale ve skocích na lyžích je všechno možné," řekl Nor.

Závod se stejně jako v Ga-Pa konal bez českých reprezentantů. V odpolední kvalifikaci se mezi padesátku nedostali Roman Koudelka, Filip Sakala ani Viktor Polášek.

Také v roce 2008 vyvrcholilo po zrušení závodu v Innsbrucku Turné v Bischofshofenu. Oba závody tehdy vyhrál Fin Janne Ahonen a získal rekordní pátý celkový triumf v Turné.

Závod SP a třetí díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):

1. R. Kobajaši (Jap.) 291,3 b. (137+137,5 m), 2. Lindvik (Nor.) 286,6 (137,5+135,5), 3. Granerud (Nor.) 282,4 (135,5+135,5), 4. Geiger (Něm.) 280,8 (133+136), 5. Fettner 273,1 (137+132,5) a Hörl (oba Rak.) 273,1 (138+132,5), 7. Johansson (Nor.) 270,4 (133+135), 8. Eisenbichler (Něm.) 270,3 (130+140,5), 9. Hayböck (Rak.) 267,1 (130,5+131,5), 10. J. Sato (Jap.) 262,9 (137+126,5).

Průběžné pořadí Turné (po 3 z 4 závodů): 1. R. Kobajaši 884,5 b., 2. Lindvik 866,6, 3. Granerud 845,8, 4. Eisenbichler 842,4, 5. Geiger 841,7, 6. Johansson 830,2, …56. Polášek (ČR) 107,3.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 796, 2. Geiger 725, 3. Granerud 533, 4. Lindvik 517, 5. Eisenbichler 439, 6. Kraft (Rak.) 388.