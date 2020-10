Klaebo kvůli obavám z covidu přiměl přítelkyni žít v karanténě

Trojnásobný olympijský šampion v běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo přiměl svoji přítelkyni Pernilleu Dösvikovou k striktnímu dodržování karantény, aby ho neohrozila koronavirem.

Partnerka hvězdného sportovce nenavštěvuje osobně univerzitu a vzdělává se jen na dálku. Po případném kontaktu s přáteli se na pár dní odebírá ke své rodině, aby se zjistilo, zda se u ní neprojeví příznaky covidu-19.

"Je smutné to říkat, ale ona je nucena žít jako já. Nemůžu nic riskovat," řekl norskému deníku Verdens Gang. Je mu líto, že svou přítelkyni do takové pozice dostal. "Ale myslím si, že právě takhle to musíme dělat," doplnil dvojnásobný celkový vítěz Světového poháru.

Před onemocněním, které postihuje zejména plíce, má velký respekt. "To poslední, co chci, je dostat covid-19. Nikdy nevíte, jak mohou vypadat dlouhodobé následky," řekl čtyřiadvacetiletý Nor, který plánuje závodit ještě mnoho let. Případné dlouhodobé postižení plic by mohlo ohrozit jeho kariéru.

Kvůli ochraně zdraví se sám drží v izolaci. Nestýká se s přáteli a nechodí ani osobně na fyzioterapii. Je jen doma a na lyžařských tratích. Restrikce vedle partnerky dodržují i jeho dědeček a trenér v jedné osobě, rodiče a bratr. Jedinou výjimkou je sestra, která chodí do školy.

Nová sezona Světového poháru, která by měla začít koncem listopadu ve finské Ruce, podle něj bude vzhledem k okolnostem velmi namáhavá. "Pro mě, pro svaz, pro rodiny doma, protože budeme žít v neustálé karanténě," dodal.