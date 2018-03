Klaebo je nejmladším vítězem Světového poháru v běhu na lyžích, Wangová trofej obhájila

před 23 minutami

Lídrům seriálu se dnes nedařilo, velké křišťálové glóby ale uhájili.

Falun - Nor Johannes Hösflot Klaebo ovládl v 21 letech jako nejmladší běžec na lyžích v historii Světový pohár. Jeho krajanka Heidi Wengová obhájila prvenství mezi ženami.

Závěrečný stíhací závod na 15 km volnou technikou ve Falunu vyhrál Rus Alexandr Bolšunov. Klaebovi, který minulý měsíc na olympijských hrách v Pchjongčchangu vybojoval tři zlaté medaile, dnes stačilo k zisku velkého křišťálového glóbu 25. místo.

Triumfem v celkovém pořadí Světového poháru překonal legendárního Švéda Gundeho Svana, který v roce 1984 zvítězil ve 22 letech. Klaebovi se navíc povedlo seriál ovládnout přesto, že nestartoval v Tour de Ski, což žádný lyžař od roku 2007, kdy se štědře bodovaná Tour začala běhat, nedokázal.

Klaebo si během zimy připsal ve Světovém poháru 11 vítězství, v závěru sezony už mu docházely síly. "Poslední závody byly hodně těžké. Jsem rád, že se to povedlo," řekl nástupce jiného Nora Martina Johnsruda Sundbyho na pohárovém trůnu.

Čeští lyžaři v závěrečném závodu sezony nebodovali, nejlepší z nich Petr Knop obsadil 47. místo. Ve Falunu chyběla česká jednička Martin Jakš, který v celkovém hodnocení SP skončil na 46. příčce.

Mezi ženami Wangová v závěrečném stíhacím závodu na 10 kilometrů volnou technikou doběhla až na 18. místě, v celkovém pořadí ale uhájila vedení.

Vítězstvím sezonu uzavřela další Norka Marit Björgenová, která ve Švédsku ovládla i finálovou minisérii. Po sprintu a závodu s hromadným startem odstartovala do stíhačky s více než půlminutovým náskokem. Sedmatřicetiletá běžkyně porazila Američanku Jessicu Digginsovou o 16,7 sekundy a oslavila 114. výhru v SP v kariéře.

"Vedla jsem o 45 sekund, takže jsem si mohla jet podle svého. Když se odstup smrskl na 20 sekund, trochu mě to znervóznělo a musela jsem začít makat. Do kopce jsem byla stejně rychlá jako Jesicca, ale na rovinkách jí to jelo mnohem lépe," konstatovala nejúspěšnější sportovkyně zimních olympiád v historii.

Digginsová se díky druhému místu posunula na druhou příčku i v celkovém pořadí SP. Za Wengovou zaostala o 40 bodů, o 22 bodů se ale prosmýkla před další Norku Ingvild Flugstad Östbergovou.

Wengová položila základ k vítězství v SP stejně jako loni lednovým triumfem v Tour de Ski. V závěrečných závodech sezony už se trápila a její náskok se ztenčoval, první místo ale udržela.

"Dala jsem do toho dneska všechno, abych velký glóbus získala. Je to úžasný pocit vyhrát Světový pohár. Jsem strašně unavená a už se těším, až zítra odletím do Španělska a pořádně si odpočinu," řekla šestadvacetiletá lyžařka, která si v sezoně připsala tři vítězství a jedenáctkrát byla na stupních vítězů.

Finále SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko):

Muži - stíhací závod 15 km volně:

1. Bolšunov (Rus.) 35:03,3, 2. Harvey (Kan.) -47,1, 3. D. Cologna (Švýc.) -47,5, 4. Sundby (Nor.) -48,7, 5. Vylegžanin (Rus.) -50,3, 6. Holund (Nor.) -51,7, 7. Halfvarsson (Švéd.) -54,1, 8. Röthe -54,9, 9. Dyrhaug (oba Nor.) -1:04,1, 10. Spicov (Rus.) -1:04,2, …47. Knop -4:00,3, 51. M. Novák -4:17,5, 74. Rypl (všichni ČR) -8:01,5.

Konečné pořadí distančních závodů SP (po 17 závodech): 1. D. Cologna 698, 2. Sundby 657, 3. Holund 599, 4. Harvey 594, 5. Manificat (Fr.) 586, 6. Poltoranin (Kaz.) 533, …41. Jakš (ČR) 66, 101. Knop 1.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Klaebo (Nor.) 1409, 2. D. Cologna 1290, 3. Sundby 1261, 4. Harvey 1179, 5. Bolšunov 1152, 6. Holund 917, …46. Jakš 126, 132. M. Novák 9, 153. Knop 1.

Ženy - stíhací závod 10 km volně:

1. Björgenová (Nor.) 24:18,9, 2. Digginsová -16,7, 3. Bjornsenová (obě USA) -1:11,5, 4. Hagaová -1:12,0, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -1:12,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:16,2, 7. Kallaová (Švéd.) -1:17,9, 8. Östbergová (Nor.) -1:19,0, 9. Sundlingová -1:30,5, 10. Anderssonová (obě Švéd.) -1:44,7.

Konečné pořadí distančních závodů SP (po 17 závodech): 1. H. Wengová (Nor.) 818, 2. Östbergová 755, 3. Digginsová 723, 4. Pärmäkoskiová 656, 5. Björgenová 636, 6. Kallaová 620, …25. Nováková 107, 59. Beroušková (obě ČR) 26.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. H. Wengová 1476, 2. Digginsová 1436, 3. Östbergová 1414, 4. Pärmäkoskiová 1220, 5. Björgenová 1078, 6. Bjornsenová 956, …32. Nováková 208, 82. Beroušková 26.