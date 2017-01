před 39 minutami

Podívejte se, jak se připravují prkna pro Evu Samkovou před závody Světového poháru v Solitude. | Video: Eva Samková | 01:21

Eva Samkovou čeká o víkendu další díl Světového poháru ve snowboardcrossu. Druhý závod sezony se pojede na Solitude Mountain v americkém Utahu. Na videu, která Samková pro Aktuálně.cz natočila ve své "mazárně", se dozvíte, kolik prken na závody potřebuje, i to, že o "máze" jako takové toho vlastně mnoho neví. "Já romu stejně nerozumím, vždycky to jede rychle, tak nemám důvod se o to zajímat," vypráví se smíchem Samková.

před 39 minutami

