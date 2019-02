Šéf rychlobruslení o nové hale: Jsme blíž než kdy dřív, ale do dvou let stát nebude

před 1 hodinou

Předseda Českého svazu rychlobruslení Josef Nechutný na MS v Inzellu kromě podpory českého týmu a různých jednání obhlíží také místní rychlobruslařskou halu, která v Česku zoufale chybí. Nicméně podle Nechutného se situace hýbe a jednání o stavbě zastřešeného oválu jsou teď ve velmi nadějné fázi.

Jak nyní vypadá situace s výstavbou haly pro rychlobruslaře?

Je to pro nás permanentní téma a snažíme se na tom pracovat. Zase jsme se někam posunuli, články o tom, že pan premiér něco slíbil a nic se neděje, nejsou správné, nedá se to tak vnímat. Stavba haly je dlouhodobý proces, teď se nám daří najít místo, navázat spolupráci s daným krajem. Ale nebude to do roka ani do dvou. Administrativní záležitosti neurychlíme, vždyť jen výběrové řízení trvá půl roku. Věříme, že hala bude, jen musíme ještě přesvědčit vládního zmocněnce pro sport (Milana Hniličku, pozn. red.) a některé jiné na téma místo. Nesplňujeme jimi daná místa, není to Praha ani Brno.

Kde by tedy měla vyrůst hala, o jejímž projektu mluvíte?

Nechci to úplně prozrazovat, protože vždycky, když jsme s něčím přišli, hned se začala rozebírat proč a proti. S Petrem (Novákem) jsme si blízcí od Vancouveru a od té doby vnímám problematiku haly citlivěji. Jednání, která máme, jsou už v takovém stádiu, v jakém nikdy nebyla.

Už se dostáváte do stavu, kdy víte, jak přesně bude hala vypadat?

Není to o tom, že by nám stát dal nějakou částku a my si postavíme halu. Potřebujeme mít při jednání projekt, vyčíslit provozní náklady a mít vizi, jakým způsobem bude hala naplněna, kdo ji bude využívat. Není to čistě o využití jednoho svazu, není to ovál ryze pro Martinu Sáblíkovou. Uvnitř oválu je prostor pro dvě hokejová hřiště, rozhodně počítáme s využitím pro short-track, možností je více. Zrovna hala tady v Inzellu se mi líbí architektonicky i funkčně.

Kolik by podle vás měla stát hala v Česku?

Vycházeli jsme ze stavby v polském Tomaszówě, kde hala stála přibližně 300 milionů korun. Před rokem a půl jsme se i my pohybovali kolem 300 až 350 milionů korun, ale ceny ve stavebnictví rostou a přiznám se, že aktuální stav nemáme. Tomaszów by byla levnější varianta, ale opravdu se mi líbí Inzell. Zatím jsme však z Němců nedostali, kolik je to stálo.

Říkal jste, že o Praze neuvažujete, nicméně v Lahovicích se chystá projekt na stavbu krytého lyžařského střediska a součástí velkého komplexu by mohl být i ovál pro rychlobruslení. Co o tom víte?

Přečetl jsem si o tom, že se nějaký projekt v Lahovicích chystá, ale nás jako svaz nikdo nekontaktoval. Vím o tom, že se chystá hala, ale nevěděl jsem o oválu.

Neuvažovali jste o variantě otevřeného oválu?

V současné době už si to neumím představit, nezvažujeme to. Taková varianta měla podle mě nastat v roce 2006 po Turínu nebo v roce 2010 po Vancouveru. Postavit otevřený ovál, který by jasně ukázal, že je životaschopný, a potom ho zastřešit.

Musíte brát v potaz, že není příliš reálné, aby si Martina Sáblíková na vystavěné dráze zazávodila. Je to tak?

Ano, ale Martinu už znám nějaký ten pátek a myslím, že z ní jednou bude neskutečná trenérka, která si zaslouží adekvátní podmínky. Věřím, že dokáže vychovat velmi solidní sportovce.

Mohla by podle vás převzít trenérské know-how, které si Petr Novák zatím střeží jen sám pro sebe?

Určitě. Navíc má neskutečný vliv na celý tým. Sice v mládežnických tabulkách máme dobré výsledky, ale neznamená to automaticky, že ty děti budou i v dospělosti takhle na výši. Na druhé straně přístup Martiny je musí hnát dopředu. Ukazuje, že bez práce nejsou koláče. A dále má trenérské vlohy. Rakušané nám za Martinu děkovali, že přijela na akci do Innsbrucku, kde byla k dětem ohromně vstřícná. Ze sponzorských peněz podporuje děti, které s ní jezdí na soustředění. Neustále na sobě pracuje a myslím, že má svůj vliv už i na výkonnost Nikoly Zdráhalové.

V současné době je v Česku jen pár set rychlobruslařů. Kolik by jich podle vás mohlo být, kdyby se postavila hala?

Chtěl bych říct, že ta hala není jen o vrcholovém sportu. Věřím, že by nabídla sportování lidem, kteří si jdou rekreačně zabruslit. Mohla by sloužit školám a dětem. Nechci vyčíslovat sportovce a členy svazu.

V létě ukončila v 25 letech kariéru olympijská medailistka Karolína Erbanová, z jejího pohledu kvůli sporům s trenérem Novákem. Jak se situace od té doby pohnula?

Snažili jsme se Karolínu kontaktovat a dostalo se nám odpovědi, že nemá zájem. Její rozhodnutí respektujeme, nějaký pokus jsme udělali. Třeba se to někdy změní, ale impulz musí přijít od ní. Kdyby za námi přišla, začali bychom to znovu řešit, jenže taková verze zatím není.