Smolař Novák. O šanci na body ho připravila zlomená lyže, všiml si jí až při sjezdu

před 18 minutami

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová vyhrála po dopingovém trestu i druhý distanční závod Světového poháru v sezoně. Po triumfu v úvodní desítce klasickou technikou ve finské Ruce dnes v Lillehammeru ovládla stejnou trať volnou technikou.

Závodu mužů na 15 kilometrů dominovali rovněž norští reprezentanti. Sjur Röthe si připsal druhé vítězství v SP v kariéře, krajana Didrika Tönsetha porazil o šest sekund. Třetí skončil Rus Denis Spicov s odstupem 28,6 sekundy.

Dvojnásobná vítězka celkového pořadí SP Johaugová vedla před domácími fanoušky na všech mezičasech a druhou Švédku Ebbu Anderssonovou nakonec porazila o 9,2 sekundy. Třetí skončila další švédská běžkyně Charlotte Kallaová, která ztratila na vítězku 15,7 vteřiny.

Třicetiletá Johaugová, která kvůli trestu za doping přišla o dvě předchozí sezony, si v SP připsala 44. výhru v kariéře a v průběžném hodnocení seriálu se před závěrečným závodem minisérie Lillehammer Triple posunula na druhé místo. Na Rusku Julii Bělorukovovou ztrácí 18 bodů.

Kateřina Razýmová, kterou od úvodního sprintu v Ruce trápí bolavá kyčel, v Lillehammeru nebodovala. Jediná česká závodnice na startu obsadila s odstupem 3:37,1 minuty za Johaugovou 52. místo. Petra Nováková si v pátečním sprintu způsobila svalové zranění na noze a rozhodla se odcestovat domů.

Petr Knop doběhl v sedmé desítce. Na 65. místě ztrácel na vítěze 3:28,1, Adam Fellner skončil osmdesátý. Michal Novák, který byl až do posledních mezičasů nejlepším z Čechů a ještě v polovině závodu útočil na bodované pozice, závod nakonec kvůli zlomené lyži nedokončil.

"Mrzí mě to o to víc, že jsem měl závod dobře rozjetý, i když jsem cítil, že nejsem úplně v optimálním stavu. Bohužel se mi v posledním okruhu v jedné zatáčce chytla lyže do hlubokého sněhu, spadl jsem a asi tu lyži zlomil, čehož jsem si ale všiml až v dalším sjezdu. Bohužel se na tom nedalo dál jet," řekl Novák na svazovém webu.

Závody SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová (Nor.) 26:22,4, 2. Anderssonová -9,2, 3. Kallaová (obě Švéd.) -15,7, 4. Östbergová (Nor.) -34,8, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -43,5, 6. Hagaová (Nor.) -55,9, 7. Stadloberová (Rak.) -1:01,9, 8. Wengová (Nor.) -1:08,1, 9. Bjornsenová (USA) -1:17,0, 10. Ingemarsdotterová (Švéd.) -1:22,0, …52. Razýmová (ČR) -3:37,1.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 32 závodů): 1. Bělorukovová (Rus.) 168, 2. Johaugová 150, 3. Kallaová 149, 4. Pärmäkoskiová 138, 5. Ingemarsdotterová 133, 6. Bjornsenová 127.

Muži - 15 km volně:

1. Röthe 36:34,0, 2. Tönseth (oba Nor.) -6,0, 3. Spicov (Rus.) -28,6, 4. Cologna (Švýc.) -38,3, 5. Melničenko (Rus.) -40,6, 6. Musgrave (Brit.) -45,1, 7. Iversen -45,5, 8. Krueger -47,0, 9. Holund -48,7, 10. Sundby (všichni Nor.) -49,2, …65. Knop -3:28,1, 80. Fellner -4:24,3, Novák (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 32 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 222, 2. Iversen 208, 3. Klaebo (Nor.) 141, 4. Halfvarsson (Švéd.) 131, 5. Harvey (Kan.) 98, 6. Sundby 94.