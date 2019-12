Johaugová je po dalším triumfu krok od rekordu, Nory porazil Rus Bolšunov

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová vyhrála skiatlon v Lillehammeru a po třetím vítězném závodu v sezoně si upevnila vedení ve Světovém poháru. Před domácím publikem triumfovala na trati 2x7,5 kilometru s náskokem 1:08,3 minuty před Američankou Jessicou Digginsovou. Třetí doběhla další Norka Heidi Wengová.

Mezi muži překazil norskou radost Rus Alexandr Bolšunov, který se z výhry radoval poprvé v sezoně. Po nástupu v závěru skiatlonu na 2×15 kilometrů porazil o 2,2 sekundy Hanse Christera Holunda, třetí doběhl s odstupem necelých osmi sekund Emil Iversen.

Domácí závodníci se seřadili i na dalších příčkách, trojici pronásledovatelů v norských barvách přivedl do cíle s takřka minutovou ztrátou lídr Světového poháru Johannes Hösflot Klaebo.

Čeští reprezentanti po úvodní minitour SP ve finské Ruce, kde se Kateřina Razýmová blýskla pátým místem na klasické desítce a devátou příčkou ve stíhačce na 10 km, v Norsku nestartovali.

Jednatřicetiletá Johaugová vyhrála skiatlon ve Světovém poháru posedmé a jediné vítězství ji dělí od rekordu krajanky Marit Björgenové. V distančním závodu oslavila desetinásobná mistryně světa jubilejní 50. výhru.

"Páni, to jsem ani nevěděla. Ale tohle je perfektní den na oslavu takového výkonu. Je vždycky krásné, když můžete slavit v domácím prostředí," řekla obhájkyně malého glóbu za distanční závody.

Závody SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Muži (skiatlon 2×15 km): 1. Bolšunov (Rus.) 1:17:42,4, 2. Holund -2,2, 3. Iversen -7,9, 4. Klaebo -57,4, 5. Sundby -57,7, 6. Röthe (všichni Nor.) -58,8, 7. Burman (Švéd.) -59,4, 8. Spicov (Rus.) -1:06,6, 9. Niskanen (Fin.) -1:09,4, 10. Usťugov (Rus.) -1:42,9.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 38 závodů): 1. Klaebo 420, 2. Iversen 395, 3. Bolšunov 326, 4. Niskanen 290, 5. Holund 276, 6. Golberg (Nor.) 204, …57. Novák (ČR) 9.

Ženy (skiatlon 2×7,5 km): 1. Johaugová (Nor.) 42:35,3, 2. Digginsová (USA) -1:08,3, 3. H. Wengová (Nor.) -1:19,1, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:30,6, 5. Jacobsenová (Nor.) -1:31,1, 6. Kallaová (Švéd.) 1:31,2, 7. Stadloberová (Rak.) -1:36,8, 8. Maubetová Bjornsenová (USA) -1:43,9, 9. Lundgrenová (Švéd.) -1:56,1, 10. Niskanenová (Fin.) -2:11,3.

Průběžbé pořadí SP (po 5 z 38 závodů): 1. Johaugová 411 b., 2. H. Wengová 316, 3. Jacobsenová 272, 4. Digginsová 271, 5. Maubetová Bjornsenová 236, 6. Pärmäkoskiová 205, …12. Razýmová 117, 36. Nováková (obě ČR) 16.