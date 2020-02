"Ještě mi to nedochází." Sáblíková přidala neuvěřitelný 21. titul mistryně světa

Rychlobruslařka Martina Sáblíková od začátku sezony avizovala, že hlavní akcí pro ni bude mistrovství světa na jednotlivých tratích v Salt Lake City a už po prvním startu může říct, že v USA uspěla.

Dvaatřicetiletá reprezentantka totiž po skvělém výkonu ovládla závod na 3000 metrů, obhájila titul z loňského roku a získala 21. zlatou medaili na světových šampionátech v kariéře.

Sáblíková a zlaté medaile 16 z MS na jednotlivých tratích 5 z MS ve vícebojích 3 z olympijských her

"Musím se přiznat, že mi to ještě nedochází. Samozřejmě, že jsem hrozně ráda. Byl to těžký závod, před jehož začátkem jsme byla hodně nervózní. Více než je u mě zvykem," přiznala Sáblíková ve zprávě agentury Sport Invest, která ji zastupuje.

"Potěšil mě ale středeční los, protože jsem věděla, že jedu s někým, kdo letos jezdí dobře a rychle. Věděla jsem, že si můžeme navzájem pomoct a bude se rozhodovat v posledních kolech, což se potvrdilo. Byl to hezký a napínavý závod," doplnila česká ledová královna.

Sáblíková se představila v předposlední rozjížďce s Kanaďankou Ivanie Blondinovou a dokázala ji porazit. Navíc zajela čas 3:54,252, což je nejlepší výkon sezony, a překonala tak i výkon do té doby nejlepší Carlijn Achtereekteové z Nizozemska.

"I když mě to hrozně bolelo, tak to byl neskutečný zážitek i v té jízdě, protože jsem do poslední chvíle nevěděla, jak to dopadne," prozradila Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka už před startem věděla, že pokud chce vyhrát, musí zajet lepší čas než před týdnem v Calgary, kde ovládla závod Světového poháru. A to se jí podařilo.

"Lepší čas jsem v Salt Lake City zajela jen před rokem při světovém rekordu. A svěťáky se nejezdí každý den. Bylo to vyhrocené, ale časy byly dnes neskutečné," ocenila Sáblíková výkony všech závodnic. Pod hranici čtyř minut se dostalo hned devět rychlobruslařek.

Sáblíková byla sice rychlejší než před necelým týdnem v Calgary, ale necítila se v takové pohodě jako v Kanadě. "Hodně mi ale pomohlo, že jsem jela s Ivanie. A těžko budu říkat, že to byla špatná jízda, když jsem jela 3:54. Asi se mi nepovedlo pár nájezdů do zatáčky, teď ale techniku neřeším. Jsem ráda, že mám placku," pousmála se rodačka z Nového Města na Moravě, která na MS ovládla trojku pošesté v kariéře.

Trojnásobná olympijská vítězka se v Salt Lake City podruhé představí v sobotu, kdy bude obhajovat zlato na její královské trati 5000 metrů. Na start půjde už s tím, že má "splněno".

"Opět se budu chtít prát o placku, ale i kdyby to nedopadlo, odjela bych domů s plackou. Mám splněno, můžu si to odfajfkovat," dodala Sáblíková.