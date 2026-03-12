Přeskočit na obsah
Sport

Je to tady. Česká senzace jménem Tuž už atakuje absolutní světovou špičku

ČTK,Sport

Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů poprvé v kariéře.

Cross-Country Skiing - Men's Sprint Classic Quarterfinals
Jiří Tuž na olympijských hráchFoto: REUTERS
Jednadvacetiletý Tuž v městském sprintu nestačil ve finále pouze na domácího Ansgara Evensena, jenž triumfoval poprvé v životě a zastoupil favorizovaného krajana Johanna Hösflota Klaeba. Již jistý vítěz SP vypadl po nezaviněném pádu v Tužově semifinále.

Nejlepší český sprinter Tuž se před dneškem dostal do finále v elitním seriálu pouze loni v únoru ve Falunu, kde stejně jako minulý měsíc na olympiádě v Teseru skončil pátý.

Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek

Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.

Ukrajinský prezident Zelenskyj
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Emily Bluntová jako televizní hlasatelka počasí ve Spielbergově filmu Den odhalení.
„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg přichází s novým filmem Den odhalení

V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová (Oppenheimer, Tiché místo), držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor (Rivalové, Koruna), oscarový Colin Firth (Králova řeč, série Kingsman), Eve Hewsonová (seriály Zlé sestry) či Colman Domingo (Sing Sing, Rustin). Ve čtvrtek 12. března byl k filmu zveřejněn nový trailer.

