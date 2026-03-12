Je to tady. Česká senzace jménem Tuž už atakuje absolutní světovou špičku

Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů poprvé v kariéře.
Jednadvacetiletý Tuž v městském sprintu nestačil ve finále pouze na domácího Ansgara Evensena, jenž triumfoval poprvé v životě a zastoupil favorizovaného krajana Johanna Hösflota Klaeba. Již jistý vítěz SP vypadl po nezaviněném pádu v Tužově semifinále.
Nejlepší český sprinter Tuž se před dneškem dostal do finále v elitním seriálu pouze loni v únoru ve Falunu, kde stejně jako minulý měsíc na olympiádě v Teseru skončil pátý.
ŽIVĚ Alkmaar - Sparta. Těžký oříšek pro Spartu, evropské osmifinále začíná v Nizozemsku
Sledujte online přenos z úvodního utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy mezi Alkmaarem a Spartou Praha.
Od Londýna Karla Kyncla po Québec. Česká televize uvede tisící díl Postřehů odjinud
Oblíbený cyklus šestiminutových dokumentů Postřehy odjinud pokračuje novou řadou. Kanadskou provincií Québec diváky provede rozhlasový zpravodaj Vít Pohanka. Součástí premiérové série bude i jubilejní tisící díl věnovaný quebeckým vinařům a vínu.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg přichází s novým filmem Den odhalení
V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová (Oppenheimer, Tiché místo), držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor (Rivalové, Koruna), oscarový Colin Firth (Králova řeč, série Kingsman), Eve Hewsonová (seriály Zlé sestry) či Colman Domingo (Sing Sing, Rustin). Ve čtvrtek 12. března byl k filmu zveřejněn nový trailer.