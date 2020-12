Chybí Koudelka i zkušenosti, mrzí Jandu. Na MS v letech věří nebojácnému Sakalovi

Čeští skokani na lyžích zahájili letošní sezonu závody v Polsku a ve Finsku. Ve Wisle skončili všichni v kvalifikaci a v družstvech obsadilo kvarteto Sakala, Polášek, Štursa a Kožíšek poslední místo. V Ruce se tři představili v prvním kole a nejlepší byl Polášek na 36. místě. "Čekal jsem lepší výsledky," říká Jakub Janda, bývalý vynikající skokan a současný předseda tohoto lyžařského úseku.

Proběhla příprava na sezonu bez větších komplikací?

V současné složité době v rámci možností, dokonce lze říci, že na vysoké úrovni. Vedení našeho úseku se maximálně snažilo poskytnout reprezentantům veškerý komfort. Finální část přípravy se uskutečnila v Zakopaném a žádná velká komplikace se řešit nemusela.

S jakými záměry jste do prvních závodů vstupovali?

Určitě s nadějí na bodové zisky za umístění do třicátého místa. Oporou měl být zase Roman Koudelka, ale ten si při tréninku trochu poranil koleno a po jeho vyléčení se chystá na první start až 18. prosince v Engelbergu. Byla to pro nás citelná ztráta, která se projevila hlavně při prvních závodech v Polsku.

Čekali jste lepší výsledky?

Určitě! A navíc ve Finsku po pozitivním testu Sakaly na koronavirus jsme museli vynechat nedělní závod a všichni museli do karantény. Zůstali v hotelu, každý ve svém pokoji, ale naštěstí po původní hrozbě, že tam budou muset zůstat skoro týden, se situace změnila a včera se vrátili do Prahy. Nezúčastní se ani dalšího závodu Světového poháru v Rusku, přednost dostane příprava na mistrovství světa v letech.

Co všechno se na výkonech českého kvarteta podepsalo?

Všichni mají za sebou málo závodů s mezinárodní účastí, což vždy přináší částečnou nedůvěru ve vlastní síly. Moc chyběl Koudelka, se svými bohatými zkušenostmi lídr našeho týmu. A v neposlední řadě i to, že se skákalo na můstku K 120 a v přípravě trénovali na můstku K 90, takže přicházely chyby.

Vidíte nějakou cestu ke zlepšení současné situace?

Chce to svědomitě trénovat a dostat se z určitého tlaku do potřebné pohody, kterou lze získat nějakým pěkným výsledkem. A především věřím, že zlepšení nastane s návratem Koudelky.

S jakým vysvědčením z blížícího se mistrovství světa v letech ve slovinské Planici byste byl spokojen?

S medailí (úsměv). Ale teď vážně: s každým postupem do druhého kola, tedy do elitní třicítky. Největší šanci má Sakala, který je výborný letec a po slavném tátovi převzal nebojácnost. Prosadit by se měl i Kožíšek. Jinak jsme rádi, že šampionát se o jeden týden posunul, uskuteční se od 10. do 13. prosince. Budeme proto mít víc času na přípravu, zřejmě v Polsku.

A v jakém světle vidíte celou letošní sezonu?

V této chvíli si vůbec neumím představit, jak asi bude vypadat. Všechno je zatím ve velkých otaznících a zůstává jen přání, aby probíhala ve zdraví sportovců a v takových podmínkách, na které jsme z minulých let zvyklí.