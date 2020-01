Čekal jsem lepší výkony, prohlásil po Turné Janda. A pochválil Harrachov

Pondělním čtvrtým závodem v rakouském Bischofshofenu skončilo letošní Turné čtyř můstků. Z českého kvarteta na sebe upozornil jen Roman Koudelka, který v konečném hodnocení obsadil 17. místo. Polášek obsadil 49. příčku, Sakala 56. a Kožíšek se ani v jednom závodě neprošel kvalifikací. "Čekal jsem lepší týmový výkon, čili dobré skoky od dvou až tří závodníků,“ řekl šéf skokanů Jakub Janda.

Jaké vysvědčení by od vás dostal Roman Koudelka?

Je chvályhodné, že ve všech čtyřech závodech postoupil do druhého kola mezi třicítku nejlepších. V Ga-Pa skončil na výborné osmé příčce a naopak v Oberstdorfu se mu podle představ nedařilo. Je to škoda, protože by tak byla šance přiblížit se elitní desítce. Sám přiznal, že na letošní Turné bude vzpomínat v pozitivních duchu a i v mém hodnocení po jeho nevalných výkonech na začátku sezony převládá spokojenost.

V čem vidíte jeho největší rezervy?

Roman je vidí v nájezdové rychlosti, což by měl řešit s trenérem, stejně jako techniku skoků, která podle mého názoru nebyla špatná. Myslím si, že by také potřeboval víc uvolněnosti, kterou měl v loňské sezoně. Čekají ho další závody, v nichž bude mít možnost potvrdit svoji stále se lepšící formu.

Co byste řekl na adresu dalších třech skokanů?

Ve velice náročné soutěži se snažili sbírat zkušenosti. Polášek absolvoval Turné podruhé a Sakala dokonce poprvé. Ve velké konkurenci byl pro každého úspěch projít úspěšně kvalifikací. Tu naopak ani jednou nezvládl Kožíšek. Jsou to mladí skokani, kteří mají svůj sportovní život před sebou.

V Harrachově už se skáče

Je jistě důležité, že můstky v Harrachově a ve Frenštátě se vešly do Národního investičního plánu. Jaké jsou první ohlasy?

Jsou to první krůčky ke zlepšení celkové strastiplné situace. V posledních letech nebylo kde vychovávat talenty, nebo po přípravě v zahraničí kde ladit formu. V Harrachově už byl otevřen můstek K 70 a také ve Frenštátě, kde je o skoky velký zájem, se díky užitečné spolupráci různých složek také pokročilo.

Kdo nově otevřený můstek v Harrachově může využívat?

Starší žáci a dorostenci. Podle informací tam zaznamenali už kolem dvou set skoků. Na další můstky si ještě budeme muset ještě nějaký čas počkat, ale pokud nenastanou nějaké komplikace, tak začátkem února by se na Ještědu měl uskutečnit mezinárodní FIS Cup.