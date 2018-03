Běžec na lyžích Jakš: Na olympiádě jsem dosáhl cíle, který se původně jevil jako hodně vzdálený

před 45 minutami

Na olympijských hrách v Pchjongčchangu se oprávněně největších ovací dočkala Ester Ledecká, tleskalo se i dalším držitelům cenných kovů a tak trochu v jejich stínu zůstalo několik reprezentantů, kteří byli také úspěšní. Patří mezi ně i běžec na lyžích Martin Jakš, jenž se třikrát vešel do elitní desítky a potvrdil tak pozici suverénní české jedničky. "Jsem moc rád, že na této vrcholné akci se mi sešla dobrá forma bez zdravotních problémů," prozradil úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Přitom na pěkné výsledky jste dost dlouho čekal. Víte, čím to bylo způsobeno?

Po letní přípravě byla za mnou s novým finským trenérem spousta práce a hned od začátku sezony jsem chtěl mít radost z pěkných výsledků. Musel jsem však řešit určité zdravotní potíže a s výsledky jsem spokojený nebyl. Teprve na Tour de Ski jsem cítil, že by mohly nastat lepší časy.

Ani v této soutěži jste však neoslnil. Kdy a kde nastal obrat k těmto lepším časům?

Dva týdny před olympiádou na Světovém poháru v Seefeldu, kde jsem měl radost z devátého místa. Nějaký přehnaný optimismus jsem však krotil, pěkný účet jsem bral s rezervou. Říkal jsem si, že mohlo jít o jeden vydařený závod, v kterém se sešlo všechno potřebné. Přesto jsem si posílil svoje sebevědomí.

Lze říci, že vám to pomohlo hned v prvním vystoupení na olympijských hrách ve skiatlonu?

Určitě a také to beru jako můj nejvydařenější závod. Po počáteční ztrátě se mi podařilo dojet vedoucí skupinku, za což jsem byl odměněn devátou příčkou. Stálo mi to hodně sil, ale vedle velké spokojenosti jsem cítil, že je to injekce pro další úspěšné starty.

Dnes jsem ocenila devět sportovců Dukly a jejich trenéry a poděkovala jim za skvělé výkony v zimní sezóně a vynikající reprezentaci armády i ČR. Ester Ledecká i ostatní jsou příkladem osobností, které vše dělají srdcem a s plným nasazením. pic.twitter.com/dsqfnWbyAM — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) March 19, 2018

V čem vidíte hlavní příčiny vašeho velice pěkného olympijského vysvědčení?

Je jich několik. Především dobrý zdravotní stav, v pravý čas se mi podařilo srovnat psychiku a nemalý vliv měla také trochu jiná příprava pod novým trenérem, která se na olympiádě přetavila v úspěšné výsledky. Na rozdíl od minulých let, kdy jsem se na vrcholných akcích s potřebnou pohodou většinou nepotkal.

Zmínil jste se o finském trenérovi Jarvovi. Co byste o něm řekl?

Je to trenérská persona a tedy vydařený tah lyžařského svazu. Lyžování rozumí, má ho rád a obohacuje nás spoustou informací. Rozumím si s ním i po lidské stránce. Už po jeho příchodu jsem měl dobrý pocit, že bude pro všechny naše běžce potřebnou posilou. Moje výsledky z olympijských her jsou i jeho zásluhou.

Není mezi vámi jazyková bariéra?

Hovoříme spolu anglicky a navíc Jarva se učí česky.

S letošní sezonou jste tedy spokojen?

Určitě, protože na olympiádě jsem dosáhl svého původního cíle, který však po mých následných problémech se jevil jako hodně vzdálený.

A jaké máte další plány?

Na závěr sezony mě ještě čeká mistrovství republiky, pak odpočinek a po něm tradiční letní příprava. Rád bych pokračoval po cestě, po které jsem už vykročil.