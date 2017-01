Italka Brignoneová vyhrála v obří slalom SP v Kronplatzu

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Federica Brignoneová ve druhém kole uhájila první místo z úvodní jízdy a za sebou udržela vedoucí ženu disciplíny Tessu Worleyovou.

Kronplatz - Italka Federica Brignoneová vyhrála před domácími fanoušky v Kronplatzu obří slalom Světového poháru a oslavila třetí triumf v seriálu v kariéře. Ve druhém kole uhájila první místo z úvodní jízdy a za sebou udržela vedoucí ženu disciplíny Tessu Worleyovou. Francouzka ztratila v generálce před mistrovstvím světa 55 setin sekundy. Třetí zůstala další Italka Marta Bassinová.

Šestadvacetiletá Brignoneová se dalšího triumfu ve Světovém poháru dočkala téměř po roce. Vloni v únoru ovládla superobří slalom v Soldeu v Andoře, premiérové vítězství vybojovala v roce 2015 v obřím slalomu v Söldenu.

Worleyová, která má v této sezoně na kontě tři vítězství v obřím slalomu, zvýšila v průběžném pořadí disciplíny náskok před Michaelou Shiffrinovou na 120 bodů. Američanka, jež vévodí celkovému hodnocení SP, se agresivní druhou jízdou posunula na pátou příčku za svou velkou soupeřku v boji o velký křišťálový glóbus Laru Gutovou. V celkovém pořadí snížila Švýcarka její náskok na 130 bodů.

Jediná česká závodnice na startu Kateřina Pauláthová první jízdu nedokončila.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Kronplatzu (Itálie):

Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:10,05 (1:02,17+1:07,88), 2. Worleyová (Fr.) -0,55 (1:02,32+1:08,28), 3. Bassinová (It.) -0,57 (1:02,43+1:08,19), 4. Gutová (Švýc.) -0,76 (1:02,63+1:08,18), 5. Shiffrinová (USA) -1,09 (1:03,60+1:07,54), 6. Hectorová (Švéd.) -1,11 (1:04,73+1:06,43), 7. B. Schildová (Rak.) -1,19 (1:03,97+1:07,27), 8. Curtoniová (It.) -1,50 (1:04,11+1:07,44), 9. Rastová (Švýc.) -1,76 (1:04,52+1:07,29), 10. Rebensburgová (Něm.) -1,79 (1:03,07+1:08,77), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Worleyová 580, 2. Shiffrinová 460, 3. Gutová 360, 4. Goggiaová (It.) 289, 5. Bassinová 265, 6. Brignoneová 190.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1053, 2. Gutová 923, 3. Worleyová 688, 4. Goggiaová 629, 5. Štuhecová (Slovin.) 625, 6. Weiratherová (Licht.) 536, ...15. Strachová 267, 67. Ledecká 61, 95. Dubovská (všechny ČR) 13.

