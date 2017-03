I poslední závod sezony patřil Norům. Klaebo a Björgenová ovládli i nedělní běžecké stíhačky

před 1 hodinou

I poslední závod běžecké sezony v Québecu lyžařů ovládli Norové Johannes Hösflot Klaebo a Marit Björgenová.

Québec - Norští běžci na lyžích Johannes Hösflot Klaebo a Marit Björgenová ovládli v Québecu poslední závod sezony Světového poháru. Björgenová ve finiši stíhacího závodu na 10 km volnou technikou porazila krajanku a celkovou vítězku seriálu Heidi Wengovou, třetí doběhla Švédka Stina Nilssonová. Klaebo na patnáctikilometrové trati zdolal v závěrečném spurtu Kanaďana Alexe Harveyho a krajana Niklase Dyrhauga.

Šestinásobná olympijská šampionka a osmnáctinásobná mistryně světa Björgenová vyběhla na trať jako druhá těsně za Wengovou, v cíli však byla o sekundu dřív a dva dny před 37. narozeninami vybojovala 109. vítězství v kariéře. Třetí Nilssonová ztratila na vítězku rovnou minutu.

V této sezoně slavila nejúspěšnější běžkyně všech dob Björgenová sedmé dílčí prvenství v SP, na světovém šampionátu v Lahti přidala do své bohaté sbírky další čtyři zlaté medaile.

Dvacetiletý Klaebo vybíhal na trať s více než dvacetisekundovým náskokem před Harveym s Dyrhaugem, ti jej ale po pěti kilometrech dostihli. Tříčlenná skupina se držela pohromadě až do finiše, o vítězství trojnásobného juniorského mistra světa a držitele malého křišťálového glóbu za sprint musela rozhodnout cílová fotografie.

Čeští reprezentanti ve finále seriálu nestartovali. V Québecu chyběl i celkový vítěz seriálu Nor Martin Johnsrud Sundby, jenž si třetí triumf v SP zajistil už minulý týden v Oslu.

Finále SP v běhu na lyžích v Québecu:

Muži - stíhací závod (15 km):

1. Klaebo (Nor.) 32:44,5, 2. Harvey (Kan.) stejný čas, 3. Dyrhaug -0,1, 4. Skar (oba Nor.) -26,1, 5. D. Cologna (Švýc.) -26,5, 6. Hellner (Švéd.) -26,8, 7. Röthe (Nor.) -27,2, 8. Larkov (Rus.) -27,6, 9. Musgrave (Brit.) -30,6, 10. Tönseth (Nor.) -41,1.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Sundby (Nor.) 1626, 2. Usťugov (Rus.) 1176, 3. Harvey 1128, 4. Klaebo 884, 5. Heikkinen (Fin.) 869, 6. Hellner 815, …87. Jakš 50, 158. Bartoň 4, 167. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Björgenová 22:36,1, 2. Wengová (obě Nor.) -1,2, 3. Nilssonová -1:00,0, 4. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) -1:01,9, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:05,6, 6. Östbergová -1:06,8, 7. Fallaová (obě Nor.) -1:19,8, 8. Kallaová (Švéd.) -1:26,8, 9. Fesselová (Něm.) -1:26,9, 10. Bjornsenová (USA) -1:27,2.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Wengová 2032, 2. Pärmäkoskiová 1618, 3. Östbergová 1517, 4. Nilssonová 1437, 5. Björgenová 1307, 6. Digginsová (USA) 912.

