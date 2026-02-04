Hrozivý pád Moellera, ale i Snoop Dogg na rolbě. Olympiáda v Itálii klepe na dveře

Alpy už žijí olympijskou zimou. Na svazích Bormia trénují sjezdaři, Milán chystá led pro hokejistky a Cortina d’Ampezzo se halí do sněhu. Do startu olympijských her zbývají už jen hodiny, některé sporty se už dokonce rozjely. Podívejte se na aktuální předolympijské dění.
Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, sdělil premiér Andrej Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem. Prezident Petr Pavel dal dnes jasně najevo, že očekává nový návrh. Motoristé se zlobí.
Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však jen na diplomatických misích USA.
Prezident se dopouští svévolného aktivismu a útočí na ústavu, prohlásil v emotivním projevu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na mimořádné schůzi k vyslovení nedůvěry vládě se šéf diplomacie ostře pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho odmítavému postoji ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Americký prezident Donald Trump v úterý vzkázal Američanům, aby se už přestali zabývat kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Před novináři v Bílém domě trval na tom, že nově zveřejněné dokumenty očistily jeho pověst. Deník The New York Times v souboru spisů zveřejněném ministerstvem spravedlnosti na konci ledna zaznamenal 5300 dokumentů se zmínkami či odkazem na Trumpa.