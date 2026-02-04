Přeskočit na obsah
4. 2. Jarmila
Hrozivý pád Moellera, ale i Snoop Dogg na rolbě. Olympiáda v Itálii klepe na dveře

Američan Oliver Martin testuje skoky v Livignu. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Alpy už žijí olympijskou zimou. Na svazích Bormia trénují sjezdaři, Milán chystá led pro hokejistky a Cortina d’Ampezzo se halí do sněhu. Do startu olympijských her zbývají už jen hodiny, některé sporty se už dokonce rozjely. Podívejte se na aktuální předolympijské dění.

Nejnovější
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války pokračují

Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.

ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však jen na diplomatických misích USA.

Nic o mně nevyšlo, dejte si už s Epsteinem pokoj, žádá Trump Američany

Americký prezident Donald Trump v úterý vzkázal Američanům, aby se už přestali zabývat kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Před novináři v Bílém domě trval na tom, že nově zveřejněné dokumenty očistily jeho pověst. Deník The New York Times v souboru spisů zveřejněném ministerstvem spravedlnosti na konci ledna zaznamenal 5300 dokumentů se zmínkami či odkazem na Trumpa.

