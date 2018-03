Holdenerová získala podruhé malý glóbus za alpskou kombinaci

před 1 hodinou

Češky skončily na nebodovaných pozicích. Nejlepší Kateřina Pauláthová skončila na 31. místě.

Crans Montana - Švýcarská lyžařka Wendy Holdenerová podruhé v kariéře získala ve Světovém poháru malý glóbus za kombinaci. Na domácím svahu v Crans Montaně jí k tomu stačilo čtvrté místo, které pro ni v součtu s vítězstvím v jediném předchozím závodě rovněž doma v Lenzerheide znamenalo celkové prvenství před krajankou a olympijskou vítězkou této disciplíny z Pchjongčchangu Michelle Gisinovou. Kombinovanou disciplínu ovládla čtyřiadvacetiletá Švýcarka už v roce 2016.

Závod vyhrála Italka Federica Brignoneová a připsala si osmý triumf v kariéře, v Crans Montaně se v kombinaci radovala i před rokem. O pouhé tři setiny porazila nejrychlejší slalomářku Gisinovou a o dalších šest Petru Vlhovou ze Slovenska. Ta vybojovala podvanácté v SP medailové umístění, ale poprvé v jiné disciplíně než slalomu.

Italské barvy figurovaly v čele závodu už po úvodním superobřím slalomu, ale olympijská vítězka ve sjezdu Sofia Goggiaová klesla po technické části kombinace na osmé místo. Průběžně druhá Nicol Delgadová se tak tak vešla do dvacítky. Brignoneová se vyhoupla do čela z pátého místa, Gisinová si na stříbro polepšila až ze 17. příčky.

České lyžařky obsadily první nebodované pozice. Olympionička Kateřina Pauláthová za třicátým místem zaostala o sekundu a setinu, Tereza Kmochová obsadila 32. místo. Super-G i slalom dokončilo 33 závodnic.

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - kombinace:

1. Brignoneová (It.) 1:46,47 (1:04,61+41,86), 2. Gisinová (Švýc.) -0,03 (1:05,23+41,27), 3. Vlhová (SR) -0,09 (1:05,01+41,55), 4. Holdenerová (Švýc.) -0,26 (1:04,84+41,89), 5. Brunnerová (Rak.) -0,38 (1:04,61+42,24), 6. Mowinckelová (Nor.) -0,43 (1:04,19+42,71), 7. Koppová (Švýc.) -0,64 (1:04,99+42,12), 8. Goggiaová (It.) -0,73 (1:03,70+43,50), 9. Haaserová (Rak.) -1,48 (1:04,27+43,68), 10. Nuferová (Švýc.) -1,58 (1:05,10+42,95), …31. Pauláthová -5,90 (1:07,13+45,24), 32. Kmochová (obě ČR) -7,09 (1:08,33+45,23).

Konečné pořadí kombinace (po 2 závodech):

1. Holdenerová 150, 2. Gisinová 109, 3. Brignoneová 100, 4. Bassinová (It.) 88, 5. Buciková (Slovin.) 66, 6. Siebenhoferová (Rak.) 65, …36. Pauláthová 8.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 39 závodů):

1. Shiffrinová (USA) 1513, 2. Holdenerová 952, 3. Vlhová 814, 4. Weiratherová (Licht.) 797, 5. Goggiaová 778, 6. Rebensburgová (Něm.) 767, …68. Ledecká 77, 113. Capová (obě ČR) 12, 117. Pauláthová 8, 118. Dubovská (ČR) 7.