Hirscherovu vítěznou sérii ukončil v Kitzbühelu Kristoffersen

před 10 hodinami

Po pěti vítězstvích v řadě se Hirscher musí spokojit s druhým místem. Na SP v Kitzbühelu byl o sekundu lepší Kristoffersen.

Kitzbühel - Nor Henrik Kristoffersen vyhrál slalom Světového poháru v Kitzbühelu a připsal si první triumf v sezoně. Druhý skončil s téměř sekundovou ztrátou rakouský lyžař Marcel Hirscher, vítěz pěti předchozích slalomů, třetí byl Švýcar Daniel Yule.

Kryštof Krýzl do finálové třicítky nepostoupil. Za vítězem prvního kola Kristoffersenem zaostal o více než čtyři sekundy a obsadil 43. místo.

"Je to vážně super. První kolo bylo opravdu dobré, ve druhém jsem jel na hraně možností. Udělal jsem tam pár chyb, ale snažil jsem se to udržet," popsal Kristoffersen, jenž ve druhé jízdě dvakrát jen těsně odvrátil pád. "V Norsku žádný slalom nejezdíme, takže tohle je pro mě jako domácí závod," dodal Nor, který dlouhodobě žije v Salcburku.

Kristoffersen před Kitzbühelem vystoupil na stupně vítězů v sezoně už desetkrát, sedmkrát skončil druhý. Vedoucího muže SP Hirschera ale norský lyžař porazil až dnes a snížil jeho náskok na 154 bodů. Hirscher se mohl 54. triumfem v SP dotáhnout na rakouského rekordmana Hermanna Maiera, kterému v historickém pořadí patří druhé místo za Švédem Ingemarem Stenmarkem (86).

Po prvním kole Kristoffersen vedl o desetinu sekundy před dalším domácím slalomářem Michaelem Mattem, ten ale druhou jízdu v hustém sněžení po chybě nedokončil. Šestinásobný celkový vítěz SP Hirscher měl více než vteřinovou ztrátu a před očima slavného krajana Arnolda Schwarzeneggera z ní dokázal v druhém kole ukrojit jen osm setin.

Kristoffersen vyhrál slalom v Kitzbühelu i předloni. Celkem má v SP na kontě 16 prvenství, to dosud poslední zaznamenal téměř přesně před rokem v jiném rakouském středisku Schladmingu.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:48,49 (55,87+52,62), 2. Hirscher (Rak.) -0,97 (56,92+52,54), 3. Yule (Švýc.) -1,35 (57,10+52,74), 4. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,16 (57,95+52,70), 5. Feller (Rak.) -2,22 (57,97+52,74), 6. Zenhäusern (Švýc.) -2,34 (57,65+53,18), 7. Nordbotten (Nor.) -2,55 (58,36+52,68), 8. Noel (Fr.) -2,63 (58,34+52,78), 9. Ryding (Brit.) -2,79 (58,76+52,52) a Mölgg (It.) -2,79 (58,22+53,06), …v 1. kole 43. Krýzl (ČR) 59,92.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 závodech): 1. Hirscher 634, 2. Kristoffersen 535, 3. Matt (Rak.) 348, 4. Myhrer (Švéd.) 323, 5. Yule 270, 6. Aerni (Švýc.) 229.

Průběžné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Hirscher 1054, 2. Kristoffersen 900, 3. Svindal 666, 4. Jansrud (oba Nor.) 665, 5. Pinturault (Fr.) 588, 6. Feuz (Švýc.) 536, …150. Berndt (ČR) 1.